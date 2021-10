Adele po šestih letih molka objavila delček nove pesmi, oboževalci so navdušeni

Adele je po vse glasnejšem ugibanju, da bo (končno) izdala nov album, te govorice potrdila z objavo na družbenih omrežjih. Pokazala je nekaj črno-belih kadrov, ob kateri je mogoče slišati nekaj uvodnih taktov pesmi Easy On Me, ki jo bo izdala 15. oktobra.

Takoj po objavi je na spletu eksplodiralo navdušenje njenih oboževalcev oziroma sledilcev. Na Adelin nov glasbeni izdelek so morali namreč čakati kar šest let, svoj zadnji album z naslovom 25 je izdala leta 2015.

Govorice, da Adele "kuha" nov album, so pred kratkim podžgali veliki svetlobni panoji in svetlobne projekcije na več koncih sveta, ki so prikazovale napis "30". To naj bi bil po ugibanjih njenih oboževalcev naslov njenega novega albuma, ker je danes 33-letna pevka imela toliko let, ko se je ločila od moža Simona Koneckija.

Zdaj je Adele v zvezi s športnim agentom Richem Paulom: