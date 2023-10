25 let pesmi, ki so jo mnogi zavrnili, nato pa je med zvezde izstrelila Britney Spears

Najbolj prepoznavni prvi singel in megauspešnica pevke Britney Spears Baby one more time, ki jo je izstrelila med zvezde, danes praznuje 25. obletnico izdaje.

Pesem Baby one more time, debitantski singel Britney Spears, je napisal priznani švedski producent in avtor Max Martin, ki si je ime v glasbeni industriji že prej ustvaril s pesmijo za pop skupino Backstreet Boys Quit Playing Games (With My Heart) in pesmijo Show me love pevke Robyn. Martin, čigar pravo ime je Karl Martin Sandberg, je napisal tudi hita I want it that way skupine Backstreet Boys in That's the way it is pevke Celine Dion ter številne druge pesmi.

Pesem zavrnili številni že uveljavljeni izvajalci

Najprej je Martin pesem Baby one more time ponudil več drugim takrat že uveljavljenim izvajalcem, tudi Backstreet Boys in Robyn, a so jo vsi zavrnili oziroma so menili, da pesem ni prava zanje. Zavrnila jo je tudi ameriška dekliška zasedba TLC, za katero je pesem prvotno napisal. Britney je bila takrat še neuveljavljena, a obetajoča 16-letna pevka iz Louisiane, ki je sklenila pogodbo z isto založbo kot Backstreet Boys.

Kmalu je Spearsova odletela v Stockholm na Švedskem in tam z Martinom začela snemati svoj prvi album. Posnela je tudi demo različico omenjene pesmi in bila ji je všeč.

"Spominjam se, da sem bil navdušena nad Stockholmom. Tam sem bila približno deset dni, vendar smo bili v studiu tako zaposleni, da na prvem potovanju nisem imela časa iti ven in raziskovati. Mislim, da je Max genij. Vse se je združilo in zdelo se je prav. Po mojem mnenju je Max največji tekstopisec vseh časov," je leta 2018, dvajset let po izdaji pesmi, za Billboard povedala Spearsova.

Britney Spears med nastopom leta 2017 Foto: Guliverimage

Za pesem so mu ponujali celo mercedesa

Da je pesem zanimiva in da lahko postane uspešnica, je na uho prišlo tudi izvršnemu producentu Simonu Cowllu, ki je kasneje svojo prepoznavnost povečal na račun televizijskih oddaj, kot sta American Idol in America’s Got Talent (Amerika ima talent).

Cowell je na vsak način želel dobiti pesem in jo posneti z britansko fantovsko zasedbo Five. "Poklical sem Maxa in rekel: 'Max, prosim, daj mi to pesem.' Odgovoril je: 'Ne, obljubil sem jo nekomu drugemu,'" se je v začetku letošnjega leta v podkastu Howie Mandel Does Stuff spominjal Cowell. Martinu je Cowell takrat ponudil celo mercedesa 500 SL, če bi mu odstopil pesem, a se ta ni dal in Cowell je bil prepričan, da je s tem naredil veliko napako.

"Max, naj ti dam nekaj nasvetov: nihče z imenom, kot je Britney Spears, ne bo imel uspešnice," se je pogovora z Martinom spominjal Cowell, ki pa se je v tem primeru očitno uštel.

Max Martin (desno) leta 2011 Foto: Guliverimage

Naslov so spremenili

V dobrem tednu na Švedskem je Spearsova z Martinom posnela šest pesmi, med katerimi je bila prva prav Baby one more time, založba Jive pa se je odločila za manjšo spremembo pri naslovu, saj bi lahko kdo zmotno mislil, da gre za namigovanje na nasilje v družini. Prvotni naslov Hit me baby one more time so tako spremenili v Baby one more time.

Pesem, ki je dolga tri minute in pol, je izšla 23. oktobra 1998. Takoj se je povzpela na lestvicah in 30. januarja 1999 zasedla tudi prvo mesto lestvice Billboard Hot 100, k čemur je verjetno pripomogel tudi kultni videospot, v katerem Spearsova igra mlado šolarko. Tudi petindvajset let kasneje pesem ostaja velika uspešnica in ena najbolj prodajanih pesmi v glasbeni zgodovini z več kot 18 milijoni prodanih izvodov.

Pesem je bila nominirana tudi za grammyja, uvrstila se je na Rolling Stonov seznam 500 najboljših pesmi vseh časov, priredbo pa sta posnela tudi Ed Sheeran in skupina Fountains of Wayne.

