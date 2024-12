Že 19. 12. v slovenske kinematografe prihaja spektakel Sinova volja, ki ga primerjajo s filmi iz serije Pobesneli Max

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Posnetki so veličastni, pa naj gre za prikaz opustošene narave Balkana desetletja po jedrski vojni ali za prikaz mest, vedut in postapokaliptičnih tehnoloških dosežkov, ustvarjenih s posebnimi digitalnimi učinki. Kot tehnično vrhunsko delo v primerjavi z večino filmov domače in regionalne produkcije je Sinova volja popoln epski pustolovski film za velika platna.

Režiser Ćeranić je v svojem drugem filmu naturalistični in avtohtoni beograjski Dorćol iz svojega prvenca, megapopularnega filma Nedelja, zamenjal s postapokaliptično pokrajino in futuristično-distopično vizijo neimenovanega mesta, zaradi česar so film neizogibno poimenovali srbski Pobesneli Max.

V filmu nastopajo Igor Benčina (Zlati fant, Skupina), Isidora Simijonović (Klip, Čas zla, Abeceda našega življenja), Marta Bjelica (Močvirje, Državna uslužbenka) in kontroverzni Sergej Trifunović, znan po fenomenalnih vlogah v Profesionalcu, Karavli, filmu in seriji Montevideo, Bog te je videl ter pred kratkim kot razvpiti Miroslav Ulemek Legija v kriminalistični seriji Sablja.

Sinova volja je epska pustolovščina, ki jo navdihuje tradicija, postavljena v daljno prihodnost po jedrski katastrofi. V svetu brez reda in zakona vladata kaos in anarhija. Gospodarstvo temelji na blagovni menjavi, ljudje so razdeljeni na plemena, najbolj dragocena valuta pa je človeško življenje. Majhna skupnost pridelovalcev pšenice, "Zrnoljudje", živi daleč v puščavi in ​​se noče ukloniti tiraniji oddaljenega mesta. A temu sledi izdaja …

Junak Jovan, eden izmed preživelih, se odpravi na dolgo pot, da bi našel sestro, ki je odšla v mesto. Na tem potovanju sreča dekle Angelijo, v katero se zaljubi. V nizu razburljivih dogodivščin se Jovan spopada s sovražniki z očetovo sabljo, ki so jo njegovi predniki hranili že od davnih časov.

Sinova volja od 19. decembra prihaja tudi na domača platna. Tovrstni vizualni spektakel in tehnološki dosežek regionalne kinematografije si preprosto morate ogledati na kinematografskem platnu!

