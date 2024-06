Will Smith in Martin Lawrence se vračata v bambastičnem nadaljevanju kultne akcijske franšize Podli fantje!

Film Podli fantje: Vse ali nič je v svoji zasnovi in izvedbi seveda v koraku s časom, zato so prizori eksplozij, streljanja in zasledovanj točno takšni, kot bi bilo pričakovati od takega filma – spektakularni!

V kombinaciji še bolj nore visokooktanske akcije kot po navadi in še bolj smešne prijateljske komedije, kot smo je vajeni, se bosta Marcus in Mike v novi pustolovščini znašla na begu, da bi oprala ime svojega nekdanjega načelnika, potem ko je bil umorjen v nejasnih okoliščinah in nato celo obtožen korupcije.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Režisersko taktirko tudi tokrat vihtita Belgijca maroškega porekla Adil El Arbi in Billal Fallah, ki sta režirala prejšnji in najuspešnejši film te franšize, Podli fantje za vedno, in legendarnima varuhoma reda Willu Smithu (trilogija Možje v črnem, Dan neodvisnosti, Jaz, robot, Jaz sem legenda, Hancock, Aladin, Kralj Richard) in Martinu Lawrenceu (Življenje, Črni vitez, Hiša debele mame 1 in 2, Divjaka) tudi tokrat sledita Dorn in Kelly, ki ju utelešata Alexander Ludwig (film Igre lakote, serija Vikingi) in Vanessa Hudgens (vloge v filmih in serijah Srednješolski muzikal, voditeljica na MTV in podelitvi oskarjev, sodnica v ameriški plesni oddaji So You Think You Can Dance).

V filmu nastopata tudi Rhea Seehorn (serija Pokličite Saula) in DJ Khaled!

Po uspešnem tretjem delu, ki je posodobil in osvežil franšizo, se podla fanta vračata v še bolj vznemirljivem filmu, ki bo prava poletna kino poslastica.

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM D.O.O., LJUBLJANA.