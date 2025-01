Volkodlak je grozljivka o družini, ki se ujeta v gozdu bori proti volkodlaku, vendar groza ne izhaja zgolj iz klasičnih žanrskih prijemov, kot so gravž in strahoskoki, temveč iz globljih družinskih in družbenih travm. Ta pristop iz preproste grozljivke ustvari družbeno pomemben film, vendar rezultat morda ne bo navdušil vseh.

Volkodlak je ena od klasičnih filmskih pošasti, s katerimi je pred skoraj stoletjem filmski studio Universal vzpostavil žanr sodobnih grozljivk – in kmalu zatem še njihovih parodij. Po neuspehu tako imenovanega pošastnega filmskega vesolja s polomom filmov Drakula: Skrita zgodba iz 2014 in Mumija iz 2017 se je studio odločil svoje pošasti prepustiti avtorjem, ki imajo za njih zanimive ideje in tako je avstralski režiser Leigh Whannell pet let po uspehu Nevidnega človeka predstavil še pričujočega Volkodlaka.

Poglejte napovednik:

Samotna koča v gozdu

Zgodba se začne v devetdesetih v osamljenem gozdu v Oregonu, ko se mlad fant Blake z očetom, ki ga vzgaja po vojaško, odpravi na lov. Med lovom ju napade nenavadno bitje, vendar se jima uspe skriti v opazovalnico. Blake nato sliši očeta, kako se po CB-postaji pogovarja z najbližjim, a vseeno oddaljenim sosedom o tem dogodku – in o tem, da bo to zver ulovil.

Film nato preskoči v sedanjost, ko je Blake oče majhni Ginger in skrbi za gospodinjstvo, medtem ko ima žena uspešno službo v novinarstvu. Ko prejme papirje, da so že nekaj let pogrešanega očeta razglasili za mrtvega in da je podedoval hišo, se družina odpravi v oregonsko divjino, da bi pregledala hišo in obrnila nov list. A še preden prispejo na cilj, so že prisiljeni v boj za preživetje, najprej v gozdu, nato zaprti v srhljivi hiši, medtem ko jih oblega neznana zver.

Ali je plastična topla greda res najboljše skrivališče pred volkodlakom? Foto: Karantanija Cinemas

Za nameček je Blake ranjen in to, kar je sprva videti kot globoka praska, sčasoma pušča vse večji pečat, saj rana na roki kar ne neha krvaveti, nato dobi vročino, začnejo mu izpadati zobje in lasje. Režiser je dejal, da se je pri maski in načinu okužbe zgledoval po klasiki telesne groze Muha režiserja Davida Cronenberga. Volkodlak ne doseže tistega "kaj-za-vraga-se-dogaja-morda-bom-bruhal" učinka Muhe, se mu pa približa v smislu čustvenega preloma in osebnega trpljenja vpletenih junakov.

Ranjeni Blake začenja podlegati okužbi. Foto: Karantanija Cinemas

Družinske travme

Kot film namiguje že v začetku in kot se izkaže v drugi polovici, to pravzaprav ni zgolj zgodba o nevarni, napol mitološki pošasti, ki preži iz pragozda, temveč je zgodba o travmah in njihovem prenosu na mlade generacije. Blake se ne more izogniti ponavljanju travm, ki mu jih je naprtil njegov od vojne razrvan oče, ampak ali se zmore ustaviti, da jih ne bi prenesel na mlado Grace?

Soočenje s pošastjo preteklosti Foto: Karantanija Cinemas

S tem gre Whannell še korak dlje od prejšnjega filma, Nevidnega človeka, kjer je naslovni zlobnež uporabljal svojo tehnologijo za zalezovanje svoje zlorabljane vdove in pranje njenih možganov. Film je v tem primeru namreč ponujal logičen odgovor na konec zlorabe v njenem nasilnem uporu, medtem ko je tukaj sporočilo, da nasilje rodi nasilje, kar je vzorec, ki ga je še težje premagati.

Ko se rane lotiš po volčje. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Volkodlak vreden ogleda?

Film je vsekakor zanimiv, a ne najde pravega ravnovesja v dvojnosti med grozljivko in družbeno dramo. Tako bo ljubitelje grozljivk pustil nekoliko hladne zaradi dramatičnega in počasnega fokusa na družinske odnose, obenem pa bo z mestoma ostudnimi posebnimi učinki odvrnil gledalce, ki bi želeli gledati to družbeno dramo. In vsekakor – če je kdo pričakoval seksi volkodlake, kot so v Somraku ali Podzemlju, to ni takšen film.

Ali lahko ubežiš volku? Foto: Karantanija Cinemas

Volkodlak (Wolf Man)



Režija: Leigh Whannell

Igrajo: Julia Garner, Christopher Abbott, Sam Jaeger, Matilda Firth, Benedict Hardie.

Žanr: Grozljivka.

