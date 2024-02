V kino prihaja superjunaški triler Madame Web!

Madame Web je nova vizija Marvelovega sveta iz pajčjega vesolja Sony Spider-Man Universe (SSU), ki se navezuje tudi na prihajajočo širitev tega vesolja s filmoma Lovec Kraven in Venom 3. Ta psihološki triler bo s svojim nenavadnim pristopom k žanru superjunakov in močno žensko igralsko zasedbo prava osvežitev.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Prvi napovednik filma prikazuje, kako začne Madame Web čutiti svoje nove moči in kako zbere svojo ekipo, da se bo spopadla s skrivnostnim zlobnežem. Cassandra Webb, bolničarka z Manhattna, ki se sooča z razkritji iz svoje preteklosti, se poveže s tremi mladimi ženskami, ki jim je usojena močna prihodnost ... če jim bo uspelo preživeti smrtonosno sedanjost, v kateri jih preganja enigmatični Ezekiel Sims.

Režiserka filma je priznana S. J. Clarkson, za katero je po sodelovanju pri uspešnih televizijskih serijah, kot so Nasledstvo, Jessica Jones, Motel Bates, Dexter, Junaki, Banshee in Dr. House, to filmski prvenec.

V glavnih vlogah blestijo Dakota Johnson (trilogija 50 odtenkov sive), Sydney Sweeney (odmevne serije Evforija, Deklina zgodba, Ostrina, uspešnica Samo ne ti) in Celeste O'Connor (Izganjalci duhov: Zapuščina in novi Izganjalci duhov: Ledena grožnja).

Fotogalerija 1 / 4

Madame Web bo v kinodvoranah od srede, 14. 2. – pripravite se na novo Marvelovo pustolovščino iz pajčjega vesolja!

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM, D. O. O., LJUBLJANA.