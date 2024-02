V kinematografe prihaja film o Bobu Marleyju

Svetovno premiero je film doživel na Jamajki, kar je bilo po režiserjevih besedah veliko olajšanje. Jamajčani so namreč neizprosni - v slogu "ne igraj se z Bobom". Vendar je film požel odobravanje, je pojasnil Green.

Film se osredotoča na njegovo posebej bogato ustvarjalno obdobje med letoma 1976 in 1978, ko je Marley izdal album Exodus, s katerim je postal svetovna zvezda, a je bil deležen tudi poskusa atentata. Poleg tega so mu odkrili raka, ki mu je kmalu zatem pri komaj 36 letih vzel življenje.

Film posebej slavi Marleyjevo sporočilo o enotnosti

Nov film o enem največjih glasbenikov vseh časov posebej slavi njegovo sporočilo o enotnosti. V času zaostrenih političnih razmer je Marley pristal na koncert s svojo skupino The Wailers v Kingstonu, da bi ublažil napeto situacijo v državi pred prihajajočimi volitvami. Dva dni prej je za las preživel poskus atentata. Po koncertu je pobegnil v izgnanstvo v London.

Koproducenti filma so bili njegova vdova Rita Marley in njuna otroka Ziggy in Cedella. Ziggy je vlogo njegovega očeta odobril britanskemu igralcu Kingsleyju Ben-Adirju, ki je pred tem igral Malcolma X v filmu One Night in Miami in Baracka Obamo v televizijski seriji The Comey Rule. Za vlogo se je naučil peti, skozi film pa se njegov glas prepleta z Marleyjevimi posnetki.

Na rednem sporedu slovenskih kinematografov bo biografska glasbena drama od četrtka.