Ameriški pop zvezdnici Taylor Swift se je na odru nedeljskega koncerta v Londonu pridružil izbranec Travis Kelce. Kot je razvidno s posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, so bili oboževalci nad to potezo slavnega para navdušeni.

Igralec ameriškega nogometa se je pevki pridružil med izvedbo pesmi I Can Do It With a Broken Heart. Oblečen je bil v črn smoking, na glavi pa je imel visok klobuk, ki se je ujemal z oblačili pevkinih plesalcev, med katerimi je tudi Slovenec Jan Ravnik. Kelce je med nastopom Swiftovo vzel v naročje in jo odnesel do naslonjača, pri čemer so oboževalci ponoreli od navdušenja.

Poglejte posnetek:

🚨| Close up look at Travis Kelce on stage during "I Can Do It With a Broken Heart"#LondonTSTheErasTourpic.twitter.com/aUXI2XCZjC — The Swift Society (@TheSwiftSociety) June 24, 2024

Tretji zaporedni koncert Taylor Swift v Londonu si je v nedeljo ogledalo več kot 80 tisoč pevkinih oboževalcev.

🤍 Travis Kelce @tkelce joins the stage for the taytrum before I can do it with a broken heart! #LONDONTSTHEERASTOUR pic.twitter.com/pjhAcWDaBk — The Eras Tour UK & Ireland (@TheErasTourUK) June 23, 2024

Na sobotnem koncertu tudi princ William

Kelce se je sicer udeležil vseh treh koncertov svoje izbranke na londonskem stadionu Wembley, na oder pa je stopil le v nedeljo. Na petkovem koncertu je užival v družbi brata Jasona Kelceja in svakinje Kylie Kelce, v soboto pa se je zabaval z britanskim princem Williamom ter njegovima starejšima otrokoma, Georgeem in Charlotte. Princ je, sodeč po posnetkih, ki so postali viralni, na koncertu neizmerno užival. Ob pesmi Shake It Of je namreč poplesaval, kot da ga nihče ne gleda, in s svojimi plesnimi gibi navdušil sledilce.

“Happy Bday M8!” Prince William spent his 42nd birthday with Prince George and Princess Charlotte at the ‘Eras Tour’ in London. Naturally, Taylor Swift and Travis Kelce helped him celebrate with a royal selfie.



Photo: @KensingtonRoyal, @taylorswift13 pic.twitter.com/aB0QUgtNWK — VANITY FAIR (@VanityFair) June 22, 2024

