Lahko Eras Tour dvigne gospodarsko sliko Evropske unije?

Taylor Swift, svetovna pop senzacija, že leta obvladuje glasbeno industrijo in s svojimi megaturnejami povzroča pravi vihar. Turneja The Eras Tour je največja turneja vseh časov po skoraj vseh merilih. Z več kot milijardo ameriških dolarjev prihodkov v letu 2023 in enakim pričakovanjem letos je tak vpliv na gospodarstvo privedel do razvoja pojava, znanega kot swiftonomics. 9. maja se je v Parizu začela težko pričakovana evropska turneja, analitiki Freedom24 pa so analizirali potencialne priložnosti za podjetja in učinke na svetovna gospodarstva.

Razumevanje pojma swiftonomics

Swiftonomics, izraz, ki je bil skovan za opis gospodarskega vpliva turnej Taylor Swift, je bil v zadnjih letih predmet občudovanja in nadzora. Turneja Eras se je začela v oktobru 2023 in traja vse do novembra 2024. Učinki so sicer najvidnejši v državah z manjšimi gospodarstvi, pritegnejo pa pozornost po vsem svetu in jo delajo tako zelo donosno. Nekateri analitiki so šli tako daleč, da so primerjali gospodarski učinek njenih koncertov z vplivom Super Bowla.

Čeprav se govori, da lahko nekatere turneje pomembno vplivajo na gospodarstvo, številke niso dovolj velike, da bi vplivale na gospodarsko rast, vendar ponazarjajo določeno nagnjenost k potrošnji. Ljudje so še vedno pripravljeni denar zapraviti za blago in storitve, ki jih potrebujejo, še posebej pa to velja za storitveni sektor, kjer zaradi zmanjšanega povpraševanja po pandemiji potrošniki denar namenjajo za doživetja in potovanja.

The Eras Tour v ZDA in Aziji

Da bi predvideli potencialni vpliv evropske turneje, je pomembno proučiti vzorce in trende, ki so jih opazili med preteklimi turnejami Taylor Swift. V ZDA je njena turneja ustvarila vrtoglavih pet milijard dolarjev porabe, od tega večinoma v prodaji na drobno. Ameriško turistično združenje je ob tem sporočilo, da je številka bližje desetim milijardam dolarjev, če upoštevamo posredno porabo tistih, ki koncertov niso obiskali, so pa pri porabi na dogodkih sodelovali.

V Aziji, kjer so swiftije gostili Singapur, Japonska in Avstralija, so bili učinki lokalizirani. V Singapurju je naval obiskovalcev koncertov povečal prodajo na drobno in rast BDP. Med kratkim obiskom Taylor Swift na Japonskem je prišlo do lokalne rasti v nekaterih sektorjih, kot so prenočišča in transport. Njen obisk v Tokiu je japonskemu gospodarstvu prinesel milijone dolarjev (predvsem promet in nastanitvene zmogljivosti), pomemben gospodarski zagon pa je dobil tudi Mexico City. Air New Zealand je poročal o povečanem povpraševanju po letih v Avstralijo, medtem ko je kanadski premier Justin Trudeau zaprosil za izvedbo koncertov v Kanadi.

Evropska pričakovanja: vpliv na različne sektorje

Vlagatelji bodo prihod Taylor Swift zagotovo videli kot priložnost za vlaganje v različne sektorje. V večjih evropskih gospodarstvih, kot sta Združeno kraljestvo in evroobmočje, je lahko splošni makroekonomski učinek omejen. Vendar se lahko lokalni učinki pojavijo v manjših gospodarstvih, kot so Irska, Nizozemska in Avstrija. Ti učinki bi se lahko pokazali v sektorjih, kot so gostinstvo, promet in trgovina na drobno.

Hoteli, restavracije, prevozne storitve in lokalne znamenitosti lahko pričakujejo veliko število oboževalcev, ki se bodo udeležili koncertov, kar bo verjetno povzročilo povečan prihodek. Pričakovati je tudi, da se bo povečala prodaja oblačil in spominkov Taylor Swift, tako na koncertnih prizoriščih kot na spletu, pri čemer bodo trgovci na drobno in platforme za e-trgovino verjetno občutili povečano povpraševanje. Pozitivne učinke njenih nastopov naj bi občutili tudi zabavna industrija in promotorji, večja angažiranost uporabnikov in večja prodaja pa bosta zagotovo koristili pretočnim platformam.

Delnice, ki bi jim lahko koristila turneja Eras Tour

Vlagatelji, ki želijo izkoristiti swiftonomics, raziskujejo priložnosti z zabavnimi podjetji, organizatorji dogodkov, gostinskimi podjetji in pretočnimi platformami. Zato bi bilo koristno raziskati možnosti s podjetji, kot so Spotify, Disney ali Booking.

Spotify prevladuje na trgu pretočne glasbe z 31-odstotnim deležem, medtem ko je Tencent drugi s 14 odstotki. Prisotnost Taylor Swift je znatno prispevala k uspehu Spotifyja. Zaradi nje so dosegli sto milijonov mesečnih poslušalcev, zadnji finančni rezultati pa so presegli pričakovanja. Inovacije, kot so sistemi AI-priporočil in prilagojeni seznami predvajanja ter naložbe v podkaste in zvočne knjige, Spotify razlikujejo od konkurence ter jim prinašajo rekordne dobičke in stabilne delnice. Premium naročniki prinašajo stabilen dohodek, z zniževanjem stroškov pa dobičkonosnost še povečujejo. Zato ne preseneča, da si Spotify do leta 2030 prizadeva povečati število uporabnikov na eno milijardo.

Vlagatelji so naklonjeni Disneyjevemu vodstvu in strategiji, strateško partnerstvo s Taylor Swift in Epic Games pa bo zanje zagotovo korak naprej. Disney+ bo ekskluzivno predvajal koncertni film Taylor Swift, kar bo poudarilo njihovo moč pri podajanju medijskih vsebin. Z raznolikim portfeljem Disney uporablja sinergije med svojimi segmenti za rast. Pod vodstvom Boba Igerja je poudarek na naložbah v tematske parke in donosnosti pretočnih vsebin. Kljub izzivom Disney kaže napredek, zlasti s prehodom ESPN na pretočno storitev.

Booking Holdings Inc. že leta prevladuje v spletni potovalni industriji s platformami, kot so Booking.com, Priceline in Kayak, in je privlačna izbira za vlagatelje, ki iščejo priložnost v potovalni industriji in potencialne koristi prireditvenega turizma. Verjamemo, da ji bo zelo koristilo povpraševanje po potovanjih v mestih, kjer so koncerti, pa tudi v bližnji okolici. Močni finančni rezultati in sposobnost prilagajanja spremembam bodo zagotovili dolgoročno rast.

Evropska turneja Taylor Swift je več kot le glasbeni dogodek; je katalizator gospodarske dejavnosti in zanimanja vlagateljev. Ker swiftonomics še naprej oblikuje gospodarski diskurz, smo lahko optimistični glede potenciala turneje za spodbujanje sektorjev, kot so turizem, maloprodaja in zabava. Medtem ko se lahko makroekonomska uspešnost razlikuje od regije do regije, lokalizirani učinki ponujajo naložbene priložnosti za preudarne vlagatelje, ki so prilagojeni ritmu swiftonomics.

