Srbski psihološki triler Izolacija prihaja v slovenske kinematografe – vstopnice v prodaji!

Odzivi na film hvalijo klavstrofobično in srhljivo vzdušje, ki ga ta prinaša, nadalje učinkovito uporabo zvoka in subtilno preobrazbo glavnega junaka, ki ga prepričljivo igra Miloš Biković, eden najuspešnejših in najbolj cenjenih živečih srbskih igralcev.

Ta dih jemajoča filmska zgodba vas popelje na oddaljeno znanstveno postajo, ki se nahaja v globinah zapuščenega gozda, kamor pride raziskovalec Jovan, da bi preučeval divje živali. Sprva se mu samota zdi idealen pobeg iz civilizacije, kmalu pa ga začnejo motiti nerazložljivi dogodki. Sčasoma se Jovan zave, da ni sam …

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Film bo v Sloveniji premierno predvajan v Cineplexxovih in izbranih kinematografih od 21. novembra.

Gre za režiserski prvenec Marka Backovića, režiserja in scenarista filma, ki je sodeč po komentarjih pod uradnim napovednikom na kanalu Art Vista, srbskega distributerja filma, svoje delo opravil več kot odlično!

Avtor filma Marko Backović je napisal scenarij za filma Taxi Blues (2019) in Mrtev ali živ (Ko živ ko mrtav – 2022), z Izolacijo pa se je ukvarjal vrsto let v želji, da bi naredil nekaj povsem unikatnega v srbski kinematografiji. Backović in Marko Jocić, soscenarist in producent filma, sta si že od začetka želela imeti v glavni vlogi velikega igralca, kot je Miloš Biković (filmi in serije Južni veter, Južni veter: Pospešek, Montevideo, Bog te je videl, Postali bomo prvaki sveta).

V stranskih vlogah nastopajo Miodrag Miki Krstović, Milena Predić, Milutin Dapčević, Mladen Andrejević, Marko Mak Pantelić, Anđela Jovanović in Alisa Lacko.

Izolacija bo tako na ogled na slovenskih filmskih platnih že 21. novembra 2024, v Cineplexxovih in drugih izbranih kinematografih – vstopnice so v prodaji!



