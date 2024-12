SNOWATTACK 2025 – Francija

Jubilejni dogodek na največjem smučarskem festivalu v Franciji bo postregel s svetovnimi glasbenimi imeni, kot so Faithless DJ Set, LF System, Giolì & Assia, Willy William in mnogi drugi. Slovenijo bosta zastopala Mike Vale in živahni trio Pantaloons, ki bosta dodala svojo energijo in ustvarila nepozabno vzdušje.

Na zadnji 14. ediciji festivala smo se ob številnih mednarodnih glasbenih zvezdah zabavali na več prizoriščih. Slovensko glasbeno sceno je zastopala Brina Knaus, didžejka in manekenka, ki je skupaj z največjimi imeni plesne glasbe ustvarila nepozabne trenutke SnowAttacka 2024.

Foto: Snowattack

Smučanje in ZabavaLes 2 Alpes je mondeno smučišče, ki ponuja številne bare in restavracije, poleg tega pa ima več kot 200 kilometrov smučarskih prog in vrhunske smučarske naprave, ki vas popeljejo na več kot 3.000 metrov nadmorske višine.

Zabava v okviru SnowAttack festivala 2025 bo trajala dan in noč. Uživate lahko v après-ski zabavah na vrhu gore, v mestnih barih, v festivalski party areni ali v številnih klubih, kjer bodo svetovno priznani DJ-ji poskrbeli za nepozabno atmosfero. Med njimi bosta tudi Mike Vale in Pantaloons, ki bosta poskrbela, da bo zabava v snegu še bolj vroča!

DOŽIVITE NAJBOLJŠI FESTIVAL NA SNEGU Nepozabne après-ski zabave na tri tisoč metrov, Party Arena, Več kot 200 kilometrov prog, Več kot dva tisoč mladih, sedem nočitev, sedem dni glasbe in zabave, šest dni odličnega smučanja Mednarodni glasbeni izvajalci. Letos bodo v Les2Alpes slovesno odprli tudi najhitrejšo in najnovejšo vlečnico v Evropi, s katero se od 1.600 do 3.400 metrov popeljete v samo 17 minutah. Lokacija: Les Deux Alpes 3600, Francija. Eno najvišjih smučišč na svetu, z garancijo snega!

Foto: Snowattack

NASTOPAJOČI 2025: Faithless DJ set, LF System, Gioli&Assia, Willy Willam, Analog Balaton, Mike Vale, Pantaloons in drugi

FAITHLESS DJ set

Faithless je legendarna angleška skupina. Njihov prvi album, Reverence, je izšel leta 1996, zadnji – najnovejši "All Blessed", pa leta 2020. Prodali so na milijone LP plošč, na Spotifyju pa imajo povprečno več milijonov poslušalcev na mesec. Plošče skupine Faithless so se v številnih državah uvrstile na prvo mesto, Mixmag pa jih je razglasil za 4. največjo plesno skupino vseh časov.

Foto: Snowattack

GIOLI & ASSIA

Giolì & Assia sta mladi italijanski duo, producentki, instrumentalistki, pevki, tekstopiski, lastnici založbe, ki ustvarja glasbo in združuje stile techno, house, indie in pop, po katerih se odlikujejo tudi njuni vrhunski DJ seti.

Giolì igra klavir, violončelo, bobne, kitaro in handpan, Assia pa poleg kitare opravlja glavne vokalne naloge. Najprej sta sodelovali kot menedžer in umetnik, nato se je ustvarjalno partnerstvo leta 2016 razvilo v producentski in skladateljski duo. Kasneje istega leta sta ustanovili lastno založbo Diesis Records.

Maja 2018 je duo izdal singel "Something Special" pri založbi Spinnin' Records, ki jima je pritegnil dovolj popularnosti za njuno prvo rezidenco na Ibizi v Privilegu. Giolì & Assio, je čas na Ibizi tako navdihnil, da sta izdali svoj drugi album Night Experience. "Mad in Love" je bil prvi singel in z njim je dvojec izpilil svojo edinstveno mešanico melodičnega tehna.

Leto 2019 je bilo njuno najbolj produktivno leto, saj sta izdali single "Feel Good", "Blame On Me" in "Inside Your Head" ter lastne priredbe pesmi "These Boots Are Made for Walking" Nancy Sinatra in "Fever" Peggy Lee.

Foto: Snowattack

WILLY WILLIAM

Willy William, ki prihaja iz Francije, je bil najprej član skupine Collectif Métissé. Svojo uspešno solo kariero je začel leta 2013 s pesmijo "Li Tourner", ter jo nadaljeval s singlom "Ego", ki se uvršča med bolje prodajane single v Franciji, Belgiji in Italiji.

Leta 2017 je Willy William ustanovil duo s kolumbijskim pevcem J Balvinom in izdal "Mi Gente". V istem letu je izdal v sodelovanju z Beyoncé tudi njen remix. Willy William pa dosega rekorde tudi v spremljanju na You Tubu, z milijardo ogledov singla "Ego" in več desetmilijonskimi ogledi tudi preostalih njegovih hitov.

Foto: Snowattack

LF SYSTEM

Škotski duo, ki je s svojim himničnim singlom Afraid To Feel postal svetovno prepoznaven in dosegel večmilijonsko poslušanost na Youtubu, predstavlja vrhunsko house glasbo z diskotečnimi vplivi. S svojo energijo in edinstvenim stilom nastopata na največjih svetovnih festivalih, kot so Tomorrowland, Exit, Boiler room in Day Trip. Njuni DJ seti so prepoznavni po kombinaciji klasičnih house ritmov in sodobnih plesnih zvokov, kar ju je hitro postavilo med najbolj iskane izvajalce na mednarodni sceni. LF System sta že s svojim prvencem osvojila srca ljubiteljev elektronske glasbe, kar dokazuje tudi njihov naraščajoči uspeh na platformah, kot je YouTube.

Foto: Snowattack

MIKE VALE

Stari znanec vrhunskih zabav in plesnih iskric na številnih Collegiumovih dogodkih; Spring break, Ski opening, itd., na katerih vedno dviga atmosfero na izbranih tematskih zabavah s svojimi DJ seti, ki jih lahko zaznamo tudi na globalnih odrih, kot so: Ultra Europe do Ministry of Sound in Revolution Carla Coxa na Ibizi. Nekatera znana imena, ki so oder delila z Mikom Valeom v njegovi več desetletij dolgi karieri: Carl Cox, Fatboy Slim, Fisher, Roger Sanchez, Chris Lake, Nic Fanciulli, CamelPhat, Eelke Kleijn, Joris Voorn, Dennis Cruz, Todd Terry, DJ Sneak ter David Morales itd.

Foto: Snowattack

PANTALOONS

Pantaloons je slovenski živahen in poskočen trio z edinstveno glasbeno zvrstjo in energičnim odrskim nastopom. Luka Belič (saksofon), Aljaž Markežič (sousafon, sintisajzer, ewi) in David Nik Lipovac (bobni). Svojo pot so začrtali leta 2016, ko so začeli eksperimentirati z glasbenimi melodijami in ritmi v oblika jam sessiona. Po nekaj akustičnih skladbah, ki jih lahko najdemo na EP Pantaloons (2019), se je njihov žanr razvil v elektronsko plesno glasbo s pridihom jazza, funka, breakbeata, dubstepa itd. Leta 2021 so nastopili na festivalu Electric Castle v Romuniji in European Youth Event v Franciji. Leto 2022 so odprli s koncertoma na A38 Hajó v Budimpešti in Eurosonic Noordeslag v Groningenu, v naslednjih mesecih tega leta pa so igrali na Nova Cvernovka v Bratislavi, Hned Vedle v Pragi, Brussels Jazz Weekend, HOP POP HOP v Orléansu, Changeover v Beogradu, Bush v Budimpešti in mednarodni glasbeni konferenci PIN v Skopju, ki jo podpira HEMI Music Awards 2022. Poleg tega so leta 2022 v Mladinskem gledališču ustvarili gledališko predstavo Razcufane zgodbe za mlade in izdali svoj prvi album Zbounce.

Naročnik oglasnega sporočila je COLLEGIUM.