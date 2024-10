Slovenski orkester izvedel Cecino pesem, nad njo navdušena tudi srbska zvezdnica #video

V zadnjih dneh je številne srbske medije navdušil posnetek, ki ga je delil eden izmed uporabnikov na platformi X (nekdanji Twitter), posnetek pa se je po spletu zelo hitro razširil. Slovenski mladinski orkester je v Slovenski filharmoniji v okviru koncerta v klasični priredbi izvedel veliko uspešnico Svetlane Ražnatović - Cece Pazi s kime spavaš iz leta 2004. Skladbo je odpel dirigent in povezovalec koncerta Tilen Artač.

🇸🇮 Slovenački Mladinski orkestar klasične muzike je na velikoj turneji, koja se održava u kultnim dvoranama širom dežele, a u svoj repertoar je uvrstio i Cecin hit iz 2004. - Pazi s kime spavaš! 🇸🇮 #Ceca #SMO #PaziSKimeSpavaš pic.twitter.com/80ogjbbcAi — Ceca Press (@PressCeca) September 29, 2024

Slovenski mladinski orkester se trenutno mudi na vseslovenski turneji v okviru koncerta Klasični Artač. Prav Artač se je z violončelom in humorjem podal med glasbene klasike, v svoj nastop pa ob podpori mladinskega orkestra vključil tudi nekatere bolj znane uspešnice iz neklasične zvrsti glasbe.

Ceca: Vse, kar sem danes potrebovala

Izvedba orkestra je pritegnila veliko pozornosti, tudi tistih, ki se jih klasična glasba običajno ne dotakne. Nad izvedbo slovenskega orkestra in nevsakdanjo priredbo ene največjih uspešnic balkanske pop-folk scene pa je bila navdušena tudi 51-letna Ceca, ki pesem izvaja v originalu.

Več kot očitno si je videoposnetek priredbe ogledala, posnetek pa delila tudi na družbenih omrežjih. Ob delitvi posnetka s koncerta je na Instagramu zapisala: "Pazi s kime spavaš je vse, kar sem danes potrebovala," je zapisala zvezdnica, ki pa se je v zapisu rahlo zmotila, saj je koncert izvedel Slovenski mladinski orkester in ne orkester Slovenske filharmonije.

Foto: Instagram/cecaraznatovic

"V sklopu turneje Klasični Artač stopa na področje, ki še ni utrpelo njegove intervencije – pred orkester. Z violončelom in dirigentsko palico bo občinstvo povabil na sprehod skozi zimzeleni repertoar večnih klasikov. Na repertoarju ob komičnem popotovanju v glasbenem naboru pričakujte klasike, kot so večna uspešnica novoletnih koncertov Radetzky March, Mala nočna glasba, Nessun dorma in številne druge," so zapisali v opisu koncerta, ki bo jeseni gostoval v številnih dvoranah po Sloveniji.

Preberite še: