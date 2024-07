Šestinpetdesetletna poplegenda je lani z izdajo viralne poletne uspešnice Padam Padam doživela velik vzpon pevske kariere. Njen 16. studijski album je ob izidu konec lanskega leta postal njen sedmi album na vrhu lestvic uspešnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pevka je zelo zadovoljna tudi z novim singlom My Oh My, ki ga je izdala v sodelovanju s poppevkama Bebe Rexha in Tove Lo. "Veste, da sem rada zaposlena in imam vedno nekaj v rokavu," je dejala Kylie Minogue. Po njenih besedah se kmalu obeta nov album.

V karieri prodala več milijonov albumov in singlov

V medijih krožijo tudi ugibanja, da Kylie Minogue, ki je svoj prvi album Kylie izdala leta 1988, pripravlja avtobiografijo. To naj bi jo navdihnili njeni uspešni koncerti v Las Vegasu in nagrada brit global icon v začetku leta.

Pevka se posveča tudi pisanju besedil, modnemu oblikovanju in igralstvu. Prodala je več kot 68 milijonov albumov in singlov.