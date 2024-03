Po filmu o Barbie načrtuje še film o Simsih

Po neverjetnem uspehu filma Barbie ima Margot Robbie v mislih že nov megaprojekt – filmsko priredbo računalniške igre The Sims. Potem ko je kot producentka in glavna igralka dokazala, da lahko film o lutki postane kulturni fenomen, je nov izziv našla v eni najbolj priljubljenih računalniških iger vseh časov, simulaciji človeške družbe, ki so jo prvič predstavili leta 2000.

Foto: Profimedia

Novico, da Simsi prihajajo na velika platna, je prvi objavil The Hollywood Reporter, za zdaj pa je o filmu znanih bolj malo podrobnosti. Režirala naj bi ga Kate Herron, režiserka prve sezone Marvelove serije Loki, igralskih imen pa še ne razkrivajo.

Foto: Profimedia

Produkcijska hiša LuckyChap, ki jo Margot Robbie vodi z možem Tomom Ackerlyjem ter prijateljema Joseyjem McNamaro in Sophio Kerr, je trenutno eno najbolj vročih producentskih podjetij v Hollywoodu. Po Barbie, ki je v kinematografih zaslužil več kot milijardo dolarjev, in uspešnici Saltburn, ki je z nazornimi prizori burila duhove, bo avgusta premiero dočakala še njihova komedija My Old Ass.

