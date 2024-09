Maja Keuc ni več Amaya

Pevka Maja Keuc je opustila umetniško ime Amaya, ki si ga je nadela pred dobrimi desetimi leti, ko je živela in delala na Švedskem. Kot je povedala v intervjuju za Večer, "Amaya s selitvijo v Slovenijo ni imela nekega blaznega smisla", zato zdaj spet nastopa kot Maja Keuc.

Maja Keuc je leta 2011 Slovenijo predstavljala na Evroviziji, odšla študirat v Rotterdam, potem pa se zaradi ljubezni odselila na Švedsko. Tam je začela ustvarjati za mednarodni trg in se zato odločila za bolj mednarodno zveneč vzdevek. Kot je pojasnila v intervjuju za Večer, namreč v tujini "živ bog ni znal izgovoriti priimka Keuc, še najmanj v švedščini, kjer so ga izgovarjali kot kuk, kar pomeni določen del moškega telesa".

Po razhodu s švedskim partnerjem se je med pandemijo covida vrnila domov in se odločila, da bo v Sloveniji tudi ostala, prav tako se je vrnila k ustvarjanju v slovenščini. "Šele po vrnitvi v Slovenijo sem ugotovila, koliko mi pomeni resnični dom in kako ta občutek v resnici potrebujem, da sem lahko ustvarjalna in sproščena," je v intervjuju za Siol.net povedala kmalu po vrnitvi v Slovenijo.

