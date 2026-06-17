Vsestranski glasbenik Robert Pešut - Magnifico se je v videospotu za svojo novo skladbo Miki poigral z obsedenostjo družbe z večno mladostjo in tako sebi kot svoji spremljevalni skupini privoščil lepotno preobrazbo.

Magnifico je nedavno izdajo svojega desetega studijskega albuma Alpe Adria Club pospremil z novim videospotom. Po romantičnem Korak po korak in alpski Hišici je na vrsto prišla živahnejša plesna skladba z naslovom Miki.

Pesem je komentar obsedenosti sodobne družbe z večno mladostjo in lepoto ter z zapovedano nenehno srečo, kar je Magnifico z ekipo želel prikazati tudi v videospotu, ki ga je režiral njegov sin Peter Pešut.

"Lepotne" preobrazbe so bili deležni tudi Magnificovi spremljevalni glasbeniki. Foto: Maša Gojič

Pri snovanju videospota so se odločili poigrati z umetno inteligenco, in sicer tako, da so kreativni proces obrnili na glavo. Najprej so ji naročili, da jih preobrazi v večno mladostne like, nato pa so njeno stvaritev s pomočjo mojstrske ekipe maskerjev poustvarili sami v realnem svetu. Ob tem opozarjajo: "To ni produkt umetne inteligence, vse je res!"

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