Na prekmurskem derbiju kar sedem golov, začel se je še štajerski #vŽivo

Sobota je prinesla prva velika derbija nove slovenske prvoligaške sezone. Vodilni Maribor ob 20.15 v tretjem krogu igra z branilci naslova Celjani. Pred tem je bil na sporedu prekmurski obračun Nafte in Mure. Ob polčasu so domači vodili z 2:1, videli pa smo tudi dva razveljavljena zadetka. Še bolj dramatičen je bil drugi polčas, Nafta je slavila s 5:2. Tri tekme bodo odigrane v nedeljo. Bravo bo evropske rane celil na gostovanju pri Radomljah, Koper se po blamaži proti Fercem odpravlja k Brinju Grosuplju, Olimpija pa bo pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega gostila Aluminij.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Prekmurski derbi v Lendavi

Mitja Mörec in njegova Mura sta doživela pravi šok. Foto: Jure Banfi Nafta in Mura sta na prekmurski derbi vstopili z odlično popotnico. Še posebej pozitivno je presenetil povratnik v prvo ligo, ki je v Stožicah s 3:0 odpravil Bravo. Črno-beli pa so v drugem krogu ugnali Olimpijo. Pred tem je Mitja Mörec na klopi Mure debitiral z remijem proti prvakom Celjanom.

Tekma je imela silovit začetek na obeh stran. Lendavčani so zadeli že v četrti minuti, a je bil gol Anisa Jašaragića zaradi prekrška razveljavljen. V 21. minuti so domači vendarle povedli: po pretkani visoki podaji Luke Pihlerja prek branilcev je z glavo žogo v mrežo potisnil Josip Ivan Zorica. Deset minut pozneje je bilo že 2:0. Zadel je nekdanji Muraš Amadej Maroša, ki se zadetka iz spoštovanja ni pretirano veselil. Po doseženem drugem golu je Lendavčanom nekoliko padla zbranost in je to kaznoval Kristjan Trdin. A je VAR pokazal, da je bil v prepovedanem položaju in tako so sodniki razveljavili še drugi gol na tekmi. Se je pa branilec Trdin vendarle kmalu znašel med strelci. Bil je to prosti strel iz učbenikov. Za znižanje na 1:2.

Dramatična tekma v Lendavi se je nadaljevala tudi po glavnem odmoru. V vrzeli v Murini obrambi je dobil Luka Pihler veliko prostora za močan strel. Žiga Ferminšek se je žoge s prsti sicer dotaknil, a je vseeno zletela v njegov gol. Samo pet minut pozneje je bilo že 4:1. Jašaragić je po protinapadu odlično preigral, žogo podaljšal do Zorice, ki je zaključil z odličnim strelom. Še tri minute pozneje pa je Jašaragić še sam zadel. Po še enem izvrstnem slalomiranju med Muraši. Na semaforju je bilo že 5:1. Murin trener je moral poseči po menjavah, na zelenico sta prišla tudi povratnika, Alen Kozar in Luka Bobičanec, ki se vrača po težki poškodbi. Alen Korošec pa je bil tisti, ki je v 70. minuti znižal na 2:5, kar je bil tudi končni izid.

V vrstah Maribora še več konkurence

Maribor je v minuli sezoni na štirih štajerskih derbijih rivalom iz Celja uspešno odščipnil eno samo točko. Na koncu točka je zaostanek vijoličastih za novo okronanimi državnimi prvaki znašal velikanskih 21 točk, kar je pod Kalvarijo med poletnim premorom razumljivo sprožilo pravo malo revolucijo.

In tako pestro poletje lahko pošteno premeša razmerja moči. Do te mere, da peta ekipa minule sezone 1. SNL v prvi dvoboj z branilci naslova vstopa v vlogi favorita. Vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milaniča je v Ljudski vrt znova naselila optimizem in prepričanje, da je Maribor najresnejši kandidat za osvojitev krone.

"Ozračje je pozitivno, to je trenutno najpomembnejše spoznanje. Aktivnosti med tednom smo uspešno opravili, malo je vroče, a bomo že potrpeli. Veseli smo, da se vračajo tisti fantje, ki so bili vmes poškodovani in da smo pripravljeni na tekmo. Delujemo zelo dobro in kakovostno. Škoda za tisti prvi krog proti Aluminiju, da nismo osvojili vseh treh točk, toda gremo v dobro smer in smo povsem osredotočeni na nalogo, ki je pred nami," je pred potjo v Celje za klubsko stran povedal kapetan vijoličastih Ažbe Jug.

Z vrnitvijo Zlatka Zahovića in Darka Milaniča v Mariboru spet vlada optimizem. Foto: Jure Banfi

"Zavedamo se, da je pred nami zahtevna tekma. Med pripravami nam je uspelo narediti veliko, tiste najpomembnejše zadeve smo ponovili in storili vse, kar smo predvideli v našem načrtu. Stanje je glede kadrovskih zadev podobno kot prejšnji teden, Reghba, Španring in Luka Mlakar še ne bodo v kadru, vsi ostali pa so na treningu, pripravljeni za igro," je dodal Milanić in potrdil, da bo med kandidati za nastop tokrat tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik.

V Celju bolj napeto kot v preteklosti

Mariborčani bi lahko bil v prednosti tudi zaradi bolj svežih nog. Celjani so med tednom sicer uspešno preskočili prvo evropsko oviro tega poletja, albansko Egnatio, in si tako že zagotovili najmanj tretjo zaporedno jesen v konferenčni ligi. Albanci pa so slovenske prvake precej namučili, četa Vitorja Campelosa je slavila šele po izvajanju enajstmetrovk.

Tudi sicer grofi na začetku sezone ne delujejo kot dobro utečen stroj, ki je v prejšnji sezoni mlel svoje nasprotnike na domačih tleh. Igra je bila dovolj neprepričljiva, da se je na udaru prvih kritik znašel tudi portugalski strateg, tudi sicer pa je očitno, da je vzdušje na Stadionu Z'dežele bolj napeto, kot je bilo v preteklosti.

Valerij Kolotilo slabo prenaša kritike na račun Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Potrditev je prinesla petkova predstavitev odmevne okrepitve, Benjamina Verbiča. Na njej so, kot poroča Sportklub, živci popustili predsedniku kluba Valerija Kolotila, ki ga je zmotilo kritično poročanje novinarjev.

"Mi napadamo drug drugega in potem pridejo večeri, kot je bil četrtkov. Delati moramo skupaj in pomagati drug drugemu, ne pa da javno tolčemo drug po drugemu. Oprostite, novinarji, ampak vi tolčete, iščete s*anje in napake ter poizkušate, da se dvigne vaš Instagram profil. To je nesmiselno. Če sem jaz slabši, ste tudi vi slabši. Odvisni ste od nas in nogometašev. Če gremo gor, gremo skupaj," je besede Kolotila prenesel Sportklub.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Nedelja, 2. avgust:

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