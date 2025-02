Koncertni večeri v Slamiču: 15 let povezovanja glasbe in gostoljubja

Kavarna in bistro Slamič, ki že skoraj stoletje prepleta tradicijo z vizijo prihodnosti, letos praznuje poseben mejnik – 15. obletnico koncertnega programa, ki je postal nepogrešljiv del ljubljanskega kulturnega življenja. Ob sredah ob 19.30 v Rdeči dvorani ali na prostorni terasi v toplih mesecih odzvanjajo čudovite melodije, ki obiskovalce popeljejo na glasbeno popotovanje po različnih zvrsteh – od jazza in etna do klasične glasbe in tanga.

“To je bila naravna pot razvoja. Rastla sem ob pripovedih o tem, kako so generacije pred nami vedno uvajale nekaj novega. Naša družina je vedno verjela v inovacije in v povezovanje z ljudmi,” pripoveduje Mojca Rukavina, ki skupaj z možem Goranom skrbi za izbran koncertni program. Mojca je že četrta generacija, ki skupaj z bratom Anžejem nadaljuje Slamičevo družinsko zgodbo.

Oba z Goranom sta akademsko izobražena glasbenika z bogatimi izkušnjami iz tujine. Mojca je del svoje kariere delovala kot violinistka v Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, aktivno pa še igra v različnih komornih zasedbah in lastnih projektih. Goran je hrvaški jazz glasbenik, ki od leta 2009 živi in ustvarja v Sloveniji. Uspešno sodeluje z najrazličnejšimi uveljavljenimi domačimi in svetovno priznanimi glasbeniki.

"Ni lepšega kot ustvarjati v domačem okolju, na domačem odru, kjer lahko glasba zaživi na prav poseben in intimen način. Prav ta povezanost, ki smo jo v 15 letnih predanega dela ustvarili z občinstvom in prostorom, nama veliko pomeni," pojasnjuje Mojca. Redni koncertni večeri v Slamiču so tako rezultat predane ljubezni do umetnosti in želje po deljenju glasbenih zgodb z občinstvom.

Edinstvena izkušnja, prilagojena občinstvu

Obiskovalci koncertov pogosto poudarijo, da je Slamič prostor, kjer si lahko sredi tedna napolnijo baterije. To je tudi eden od razlogov, da se koncerti pričnejo ob razmeroma zgodnji uri, ob 19.30. "Ker so koncerti med tednom, želimo obiskovalcem omogočiti, da uživajo v glasbi, a hkrati pridejo dovolj zgodaj domov, da imajo čas za počitek. Tako združimo prijetno glasbeno izkušnjo z mislijo na dobro počutje naših gostov," razlaga Mojca.

"Vedno znova slišiva, da se ljudje pri nas počutijo kot doma. Goste prav na vsakem koncertu tudi osebno pričakava z iskrenim nasmehom in toplino, ki je marsikje drugje žal ni začutiti," dodaja Goran in poudarja, da enak odnos gojijo tudi do nastopajočih glasbenikov. "V bistvu povabiva vse domov, domov v Slamič 'na obisk', saj želiva, da se pri nas vsi dobro počutijo. Šele ko so povsem sproščeni, se na koncertu zgodijo tisti presežki, ki jih vsi tako občudujemo," razkriva Goran skrivnost vrhunskih koncertov.

Skrbno izbran glasbeni program

Skozi leto se v Slamiču odvije približno 60 koncertov. Mojca in Goran skrbno izbirata izvajalce, pri čemer Goranova bogata mreža stikov v regiji in širše omogoča, da k njim prihajajo glasbeniki iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Amerike ter drugih držav. Mesečni program najavljata sproti in ga tudi javno predstavita šele, ko sta sama z njim zadovoljna – tako kot glasbenika kot tudi poslušalca.

"Najin cilj je, da vsak koncert združuje vrhunsko kakovost in povezavo z občinstvom. Glasba ni le predstava, ampak zgodba, ki jo pripovedujemo skupaj. Glasba mora biti ne le vrhunska, temveč tudi dostopna in komunikativna," pravita sogovornika. Poseben poudarek namenjata tudi mladim glasbenikom, ki si v Slamiču pridobivajo prve dragocene koncertne izkušnje ob spremljavi že uveljavljenih glasbenikov.

Glasba, ki navdihuje tudi prihodnost

Tako kot generacije, ki so gradile Slamičevo zgodbo, z inovacijami in novostmi nadaljujejo tudi potomci. "Poleg koncertov v Rdeči dvorani in Terasi Slamič uspešno kreiramo in ustvarjamo tudi druge poslovne dogodke in praznovanja za zaključene družbe. Lepo je, da lahko vrhunsko živo glasbo prepletamo na najrazličnejše načine z Slamičevo odlično kulinariko. Ravno prihodnji petek, 7. 3., in soboto, 8. 3., prirejamo ob dnevu žena butično koncertno večerjo. Za okusen štirihodni meni poskrbijo Slamičevi kuharski mojstri, izbrani glasbeni del pa celotnemu večeru doda tisto pravo piko na i," z navdušenjem pojasnjuje Mojca.

Poleg tega Mojca in Goran načrtujeta, da bodo koncerti v Slamiču v prihodnje še pogostejši. Število mest je namreč omejeno, zato so skoraj vsi koncerti razprodani že v nekaj dneh od najave. "Glasba ima neverjetno moč povezovanja in navdiha. To je nekaj, kar želiva še naprej deliti z ljudmi," zaključujeta.

Za več informacij o koncertih Mesečni koncertni program, ki ga objavljajo sproti, je na voljo tako na spletni strani Koncerti – Slamič , kot tudi na ostalih družbenih omrežjih. Obiskovalci pa se lahko prijavijo tudi na prejemanje koncertnih obvestil preko elektronske pošte.

