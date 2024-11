V zgodovini se je uveljavilo več slovitih klavirskih duov, danes pa novo, mlado generacijo poosebljata že od najstniških dni dejavna brata Lucas in Arthur Jussen, ki sta leta 2010 postala prva nizozemska umetnika z ekskluzivno pogodbo z ugledno založbo Deutsche Grammophon; ta ju je označila celo za najboljši duo vseh časov. Njun zadnji izdani album, Dutch Masters (april 2022), posvečen nizozemskim skladateljem, je prejel edison klassiek in nagrado občinstva.

Glasbeno izobraževanje sta začela v rojstnem mestu Hilversum. Nastopu v rosnih deških letih pred nizozemsko kraljico Beatrix so sledila raznovrstna priznanja in nagrade na tekmovanjih. Leto 2005 je zaznamovalo srečanje s portugalsko pianistko Mario João Pires, glasbeno pa sta se izpopolnjevala še pod vodstvom pedagogov, kot so Menahem Pressler, Dmitrij Baškirov in Jan Wijn. Nastopala sta z odličnimi orkestri po vsem svetu, vključno z Bostonskim simfoničnim orkestrom, Filadelfijskim orkestrom, Kraljevim orkestrom Concertgebouw, orkestrom Labske filharmonije NDR, Budimpeškim festivalskim orkestrom in drugimi. Sodelovala sta s priznanimi dirigenti, kot so Andris Nelsons, Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Neville Marriner, Yannick Nézet-Séguin, Jukka-Pekka Saraste in Jaap van Zweden.

Foto: Cankarjev dom Karizmatični dvojec, ki igra "kot eno", je suveren tako v živo kot na številnih, večkrat nagrajenih posnetkih in vsak svoj nastop spremeni v edinstven dogodek. Tako kritike kot občinstvo glasbenika osvajata z dinamično, domala simbiotično igro, skrajno prefinjenostjo zvena in podoživeto, navdihnjeno interpretacijo. "Kot bi vozil nekaj beemvejev," je po sodelovanju s pianistoma navdušeno izjavil dirigent Michael Schønwandt.

Z debijem v Srebrnem abonmaju bosta brata Jussen pripravila pester izbor kontrastnih in med seboj učinkovito poudarjajočih skladb, ki bo vodil od Mozarta skozi dolgo 19. stoletje do sodobnosti – slednjo uteleša sloviti Jörg Widmann, ki dokazuje, da je izjemnost priznanega dua navdih tudi najvidnejšim skladateljem današnjega časa.

Lucas in Arthur Jussen bosta nastopila v soboto, 30. novembra, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.





