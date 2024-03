Kaj evrovizijske stavnice pravijo zdaj, ko so znani vsi izvajalci?

Svoje predstavnike je izbralo vseh 37 držav, ki sodelujejo na letošnji Evroviziji. Komu evrovizijske stavnice pripisujejo največ možnosti za zmago in kdo je zdrsnil po lestvici?

S tem tednom so se uradno končali nacionalni izbori evrovizijskih predstavnikov, izbrali in predstavili so jih v vseh 37 državah, ki se bodo pomerile na letošnji Evroviziji maja v Malmöju.

Evrovizijske stavnice še naprej največ možnosti za zmago pripisujejo Hrvaški, njihov predstavnik Baby Lasagna ima po napovedih stavnic 15 odstotkov možnosti za zmago. Na drugem mestu sta s 13 odstotki ukrajinski predstavnici Alyona Alyona in Jerry Heil, na tretjem mestu je z devetimi odstotki Italijanka Angelina Mango s pesmijo La Noia.

V prvi deseterici so se na stavnicah zvrstili še Švica, Nizozemska, Belgija, Švedska, Izrael, Francija in Avstrija, močan padec pa je zabeležila Islandija, ki je svojo predstavnico Hero Björk potrdila šele pretekli konec tedna. Še prejšnji teden so stavnice Islandijo uvrščale v prvo peterico, zdaj pa je šele na 17. mestu.

Slovenska predstavnica Raiven je v spodnji polovici lestvice, na 27. mestu, najnižje pa so uvrščeni Češka, Moldavija in na zadnjem mestu San Marino.

