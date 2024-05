George Clooney bo prvič nastopil na Broadwayu

Predstava bo priredba istoimenskega filma iz leta 2005, v katerem je George Clooney igral in ga tudi režiral. Triler o ameriških televizijskih novicah iz 50. let 20. stoletja prikazuje konflikt med televizijskim novinarjem Edwardom R. Murrowom in senatorjem Josephom McCarthyjem, zlasti v povezavi s senatorjevim protikomunističnim delovanjem.

Clooney bo film za oder priredil skupaj z Grantom Heslovom, režiser pa bo dobitnik nagrade tony David Cromer. V predstavi bo odigral Murrowa.

"V čast se mi bo vrniti na oder po toliko letih," je izjavil Clooney dodal, da si vsak igralec želi nastopiti na Broadwayu. Pred kariero na televiziji in filmu je v 80. letih nastopal v manjših odrskih produkcijah, kot je bila igra Vicious. Leta 2012 je nastopil na odru z Bradom Pittom in Martinom Sheenom v predstavi 8 v Los Angelesu. Nazadnje je režiral športno dramo z letnico 2023 The Boys in the Boat.