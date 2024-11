DEEJAYTIME predstavlja: Reunion vol.1

Letošnji preddecemberski čas bo nedvomno v znamenju popularnih plesnih ritmov, ki nas bodo popeljali v veseli december in začetek zabav v prednovoletnem času. Za vse ljubitelje dobre plesne glasbe, luči, plesa in ekstravagantne mode se obeta vroč večer z vedno vročimi izvajalci: Boney M, Venga Boys, Haddaway, Snap, Rednex, Karma, Colonia, Sendi in drugimi.

Če smo v preteklih časih lahko v plesnih nočeh uživali v disko kroglah in živahnih klasičnih svetlobnih dodatkih, bo tokratna noč digitalizirano zacvetela z bleščečim odrom laserjev in drugih sodobnih klubskih dodatkov, ki ustvarjajo nepozabno moderno plesno klubsko simfonijo. Naj bo tokratni večer v živo z odličnimi nastopajočimi spet čas druženja ob plesni glasbi, obujanja spominov in intenzivnega plesa v družbi do zgodnjih jutranjih ur.

VENGABOYS

Ena najuspešnejših nizozemskih pop DANCE skupin vseh časov! Njihove uspešnice, kot sta Boom, Boom, Boom, Boom!! in We're Going to Ibiza, so osvojile vrhove lestvic po svetu, skupina pa je prejela tudi več priznanj, vključno z nagrado za najbolj prodajano plesno skupino leta 2000. Obiskovalce v Sloveniji so navdušili na razprodanem DEEJAYTIME BACK IN TIME. Zato smo jih na željo srčnih veteranov, prijateljev in najboljših poslušalcev ponovno povabili v Slovenijo.

We're Going to Ibiza:

HADDAWAY

Njegov hit What Is Love je leta 1993 postal globalna uspešnica, ki je prodala več milijonov kopij in postala ena najbolj prepoznavnih plesnih skladb devetdesetih.

What Is Love:

SNAP!

Skupina, ki je s svojo himno Rhythm Is a Dancer zaznamovala zlato obdobje devetdesetih let.

Rhythm Is a Dancer:

KARMA

Skupina iz Hrvaške, ki je s svojimi uspešnicami zaznamovala plesišča in radijske frekvence od leta 2000 do leta 2010 in bila večkrat gostja na tradicionalnih razprodanih zabavah DEEJAYTIME.

Sedam dana:

REDNEX

Švedski žurerji, ki so s svojim unikatnim spojem country glasbe in eurodancea ustvarili več uspešnic, vključno s Cotton Eye Joe, ki še danes razgreje plesišča.

Cotton Eye Joe:

COLONIA

Najuspešnejša hrvaška plesna skupina, ki vedno navduši s svojo energijo in uspešnicami iz devetdesetih in začetka in 21. stoletja. Ponarodeli hiti so v tem času pridobili status pravih himn, ki ne smejo manjkati na nobeni pravi zabavi BACK IN TIME.

Za tvoje sneme oči:

BONEY M.

Skupina, ki je s svojimi uspešnicami pustila izjemen pečat v plesni glasbi in je v originalnih ali remix uspešnicah vedno prisotna na vseh nostalgičnih zabavah. Njihove uspešnice, kot so Daddy Cool, Rivers of Babylon in Rasputin, so postale himne, ki jih poznajo vse generacije.

Rasputin:

SENDI

S svojo uspešnico Nemirna kri je zaznamovala slovensko plesno sceno v prvi polovici zlatih devetdesetih.

Nemirna kri:

DEAN ON THE MIKE VS. DR SILVANO DJLIVE PERFORMANCE!

Dress code: svetleče, trendovsko, glamurozno, ekstravagantno, oprijeto in prosojno. Si upate?

