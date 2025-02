"Dan žena bomo obeležili na edinstven način"

Ob brezčasnih hitih Ja nemam drugi dom in Poželi sreću drugima je regionalna zvezda Lepa Brena v sredo v Ljubljani napovedala spektakularni koncert, ki ga bo na dan žena priredila v Areni Stožice. V 20. nadstropju z očarljivim panoramskim razgledom na glavno mesto Slovenije je Brena izvedla dve nepozabni pesmi in priznala, da se izjemno veseli prihajajočega glasbenega večera s slovenskim občinstvom.

Foto: Studio Nexus

"Zelo sem srečna, da sem danes v Ljubljani in da je razlog za to resnično poseben. Za 8. marec pripravljamo zares spektakularen koncert z najboljšo in najsodobnejšo produkcijo. Veseli me, da bodo Slovenke in Slovenci imeli priložnost uživati v večeru, ki ga posvečamo našim čudovitim damam," je povedala Brena.

Čeprav jo je decembra lani med tretjim zaporednim koncertom v Areni Zagreb doletela nesreča, ko je nanjo padel snemalec in ji zlomil gleženj, se je Lepa Brena trdno postavila na noge. Zdaj je pripravljena kot še nikoli in navdušena odšteva dneve do ljubljanskega spektakla.

"Tistega večera, ko se je zgodila nesreča, nisem želela prekiniti koncerta in razočarati svojega občinstva. V tistem trenutku bolečina ni bila izbira, saj sta mi energija in ljubezen polne Arene dali ogromno moč in adrenalin. Vendar pa čustveno še vedno nisem prebolela tega zloma. Po operaciji sem začela fizioterapije, motivacijo pa črpam prav iz svojega občinstva, zaradi katerega komaj čakam, da nadaljujem koncertno turnejo," je priznala glasbena ikona.

Foto: Studio Nexus

Eventim.si. Ker vsak koncert Lepe Brene prinaša pravo avdio-vizualno senzacijo, lahko občinstvo v Areni Stožice pričakuje nepozabne izvedbe največjih hitov iz njene bogate kariere, pa tudi poseben scenski nastop, ki spremlja vsak njen prihod na oder. Srećna žena, Zašto, Uđi slobodno, Dama iz Londona so le nekatere izmed kultnih pesmi, ki jih obožujejo vse generacije. Oboževalci lahko omejeno število vstopnic za edinstveni koncert v Areni Stožice poiščejo prek sistema

Naročnik oglasnega sporočila je EXTRA FM.