Brad Pitt v novem filmu preklinja v srbohrvaščini #video

Hollywoodski zvezdnik Brad Pitt v delu novega filma Wolfs, v katerem je zaigral ob boku svojega prijatelja Georgea Clooneyja, izgovori precej sočne kletvice v srbohrvaškem jeziku. "Pi... materinu," izgovori Pitt z uperjeno pištolo proti Georgeu Clooneyju v novi komediji Volkovi, v kateri je zaigral tudi s hrvaškim igralcem Zlatkom Burićem, ki je bil nedavno razglašen za najboljšega evropskega igralca.

Trenutek, ko Pitt preklinja, se v napovedniku za film Wolfs pojavi po 2:15, ko Clooney na plesišču proti Pittu drži uperjeno pištolo in se v angleščini vpraša: "Kdo za vraga je on?" V kratkem napovedniku je pred Pittom kletvico, ki jo razumejo vsi prebivalci držav nekdanje Jugoslavije, izrekel tudi hrvaški igralec Zlatko Burić: "Umirite se, je... vam!" Zatem vpletenima "volkovoma samotarjema" iz rok vzame pištoli in vse vpletene v dvorani prosi, da se pomirijo.

Film, ki je nastal pod produkcijo Appla, je bil premierno prikazan na beneškem filmskem festivalu. Kot so poročali nekateri mediji, je zanimivo, da je bilo nadaljevanje filma potrjeno, še preden so sploh predvajali prvi del filma.

V izvirniku zgodba spremlja poklicnega kriminalca Jacka (George Clooney), čigar naloga je prikriti odmeven zločin. A ko se na prizorišču zločina pojavi Nick (Brad Pitt), ki ga najamejo za isto delo, morata volkova samotarja združiti moči in sodelovati pri delu, da rešita težavo, kljub temu da raje delujeta kot samotarja. Burić v filmu igra hrvaškega mafijca Dimitrija.

Koliko sta s filmom zaslužila "šarmantna mladeniča"?

Film je režiral Jon Watts, Clooney in Pitt pa imata pred kamero odlično kemijo. Nazadnje sta sodelovala leta 2008, ko sta nastopila v filmu Burn After Reading, skupaj pa sta zaigrala v treh delih franšize Oceanovih enajst. Pitt in Clooney sta za film prejela po 35 milijonov dolarjev (slabih 32 milijonov evrov), medtem ko je režiser Watts, ki ima za seboj vrsto uspešnic, prejel 15 milijonov dolarjev (13,5 milijona evrov), so poročali hrvaški mediji.

