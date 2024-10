Trojni oskarjevec Daniel Day-Lewis je preklical upokojitev in se odločil, da bo znova igral.

Angleški igralec Daniel Day-Lewis, prejemnik kar treh oskarjev in nasploh eden najbolj cenjenih igralcev, je pred sedmimi leti presenetil, ko je napovedal, da ne namerava več igrati. Zadnji film, v katerem je nastopil, je bila Fantomska nit, tudi za to vlogo je bil nominiran za oskarja, nato pa se je res umaknil iz filmskega sveta in se le redko pojavil v javnosti.

Day-Lewis v filmu Fantomska nit Foto: Guliverimage

Zdaj pa je presenetil z novico, da končuje oziroma vsaj prekinja pokoj. Nastopil bo v filmu Anemone, režiserskem prvencu sina Ronana Day-Lewisa, za katerega sta skupaj napisala tudi scenarij. V filmu, ki so ga že začeli snemati, ob Day-Lewisu igrajo tudi Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley in Safia Oakley-Green.