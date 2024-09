Slovenski otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika z mednarodnim naslovom Block 5 bo na mednarodnem filmskem festivalu v Schlingelu, ki je namenjen mlademu občinstvu, doživel nemško premiero. Schlingelski festival poteka v Chemnitzu ter velja za največji festival otroškega in mladinskega filma v Nemčiji, ki bo letos potekal od 25. septembra do 3. oktobra. Film bodo ob prisotnosti režiserja predvajali 27. septembra.

Pred tem je bil kot prvi slovenski otroški film Igrišča ne damo! prikazan v programu za najmlajše gledalce na mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu. Predstavil se je tudi na filmskem festivalu v Sarajevu, kjer je prejel nagrado za najboljši otroški film po izboru žirije.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

"Izjemno sem vesel, da bo nemška premiera na mednarodnem filmskem festivalu Schlingel, saj nas na Chemnitz vežejo lepi spomini – s filmom bomo tukaj že tretjič. Prvič smo se pred tremi leti predstavili s scenarijem, zdaj pa s končanim filmom. Festival je pomemben tudi zato, ker se tam srečajo direktorji filmskih festivalov z vsega sveta," je o nemški premieri povedal režiser Klemen Dvornik.

V filmu Igrišča ne damo! se skupina dvanajstletnikov zoperstavi pohlepnemu delujočemu sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče.

Film je nastal v slovensko-češko-hrvaško-srbski koprodukciji, ki so jo finančno podprli Slovenski filmski center, RTV Slovenija, Češki filmski sklad, Hrvaški avdiovizualni center ter srbsko ministrstvo za kulturo in Filmski center Srbije. Film je prejel tudi podporo programa Evropske komisije Media za razvoj in podporo Eurimages za produkcijo. Glavni producent filma je slovenska produkcijska hiša A Atalanta. Koproducenti filma so še slovenski December, češki BFILM.cz, hrvaški Antitalent in srbski Living Pictures, so zapisali v sporočilu za javnost.

V glavni vlogi nastopa peterica otrok – Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Youri Friderich, Niko Lemark in David Trontelj. Ob Marku Mandiću in Gregorju Zorcu pa v večjih vlogah nastopajo tudi hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić.

Direktor fotografije je David Hofmann, scenograf Miha Knific, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, kostumografka Katarina Šavs, oblikovalec zvoka Lukáš Ujčík, glasbo je napisal Davor Herceg, za montažo pa je poskrbela Ivana Fumić.

Slovensko občinstvo si film trenutno lahko ogleda v domačih kinematografih.

Preberite še: