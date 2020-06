Zvezdnici Gleeja očita: Moj nastop si spremenila v pekel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Lea Michele, ki je zaslovela s serijo Glee, se mora te dni zagovarjati zaradi svojega obnašanja na snemanju te priljubljene serije, na katerem naj bi bila nespoštljiva, žaljiva in nesramna do svojih soigralk.

Potem ko je Lea Michele na Twitterju pisala o krutem uboju Georgea Floyda, zaradi katerega zdaj po vseh ZDA divjajo protesti, se je na njen zapisa odzvala njena nekdanja soigralka iz serije Glee, ki smo jo spremljali tudi na naših televizijah.

Samantha Ware se je na Lejin tvit o tem, da si Floyd ni zaslužil tega, da ne gre za osamljen primer in da se mora to končati, odzvala burno in z razkritjem, kako sovražno se je ona obnašala do nje na snemanju leta 2015.

"Se spomniš, kako si moj nastop na televiziji spremenila v pekel? Ker jaz ne bom nikoli pozabila. Kolikor se spomnim, si vsem rekla, da bi se, če bi imela priložnost, posrala v mojo lasuljo. Med vsemi drugimi travmatičnimi majhnimi napadi, zaradi katerih sem podvomila o karieri v Hollywoodu."

Lei očitajo, da se je na snemanju obnašala vzvišeno do več igralcev. Foto: Getty Images

Soigralki iz Gleeja, Amber Riley in Alex Newell, sta ji ob tem izrazili podporo, kasneje pa še Heather Morris, ki je prav tako delila svojo izkušnjo z Leo.

"Sovraštvo je v ZDA močno prisotno, zato nočem, da se širi. Pa vendar - je bilo neprijetno delati z njo? Zelo," je tvitnila in dodala, da bi to, glede na to, kako slabo je ravnala z drugimi, morali izpostaviti, a ne bi smeli kar predvidevati, da je rasistka. "Saj veste, kaj se lahko zgodi, če samo predvidevamo."

Opravičila se je, da je bila tako "razumljena"

Lea se je Samanthi medtem že opravičila z izjavo, da se sicer ne spomni, da bi kdaj izjavila kaj takšnega, in da nikoli ni "nikogar obsojala na podlagi barve njegove kože", a je zdaj bolj kot to pomembno dejstvo, da je njeno obnašanje očitno prizadelo druge.

Vendar pa se strasti niso pomirile, saj je Samantho dodatno ujezila. Ob pojasnilu, da je hotela zgolj izkazati spoštovanje Georgeu Floydu, je namreč dejala, da se je zaradi odziva, ki ga je prejela po tem, "morala osredotočiti na to, kako je bilo njeno obnašanje razumljeno med soigralci".

In ravno beseda "razumljeno" je dodatno podžgala Samantho. "Razumljeno? Prosim?" je zapisala na Twitterju in zraven delila povezavo na donacijo za Jamesa Scurlocka, 22-letnika, ki so ga ustrelili med protesti.

Samantha ni sprejela Lejinega opravičila. Foto: Getty Images

V luči protestov zvezdniki še bolj pod drobnogledom

Sicer pa so v zadnjem času, v luči protestov in izgredov po smrti Georgea Floyda, številni zvezdniki na udaru zaradi neprimernih izjav in dejanj.

Med njimi tudi slavna voditeljica Ellen DeGeneres, ki je temnopoltim Američanom hotela izraziti podporo, a jih je namesto tega užalila, ko jih je označila za "obarvane", ter oblikovalec Virgil Abloh, ki je protestnikom namenil mizerno donacijo 50 ameriških dolarjev (približno 45 evrov) in bil kasneje še brezčuten, ko ga je bolj skrbelo za uničen butik kolega oblikovalca kot za resnični namen protestov in krivice, ki se dogajajo temnopoltim Američanom.

Preberite več: