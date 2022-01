Zlati globusi letos brez občinstva, prenosa in rdeče preproge

Podelitev prestižnih filmskih nagrad se bo tudi letos odvila na tradicionalni lokaciji dogodka − v hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu. A na dogodku bodo prisotni le izbrani gostje in člani združenja, ki se bodo morali držati strogih epidemioloških ukrepov.

Predložiti bodo morali dokaz o popolnem cepljenju, tudi s poživitvenim odmerkom, in negativni rezultat testa na novi koronavirus. Vsi gostje bodo morali nositi maske in se strogo držati družbene distance. Tudi rdeče preproge ne bo, so sporočili organizatorji Združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu. Ali bodo poskrbeli za spletni prenos dogodka, še ni znano.

Foto: Getty Images

Po ostrih kritikah uvedli "korenite spremembe"

Televizija NBC, ki je lani predvajala prireditev, se je letos prenosu odpovedala zaradi polemike o pomanjkanju raznolikosti in drugih etičnih vprašanj. Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu zdaj pravi, da je na tem področju prišlo do "velikih sprememb".

"V zadnjih osmih mesecih je naša organizacija popolnoma prenovila svoje statute in uvedla korenite spremembe od vrha do dna, ki obravnavajo etiko in kodeks ravnanja, raznolikost, pravičnost in vključenost, upravljanje, članstvo in drugo," so zapisali.

Foto: Guliverimage

Med nominiranci tudi Will Smith in Lady Gaga

Nominirance za zlati globus je decembra razglasil raper Snoop Dogg. V kategoriji filmov prednjačita filma The Power of the Dog in Belfast, medtem ko TV-serija Succession s petimi nominacijami vodi v kategoriji filmov. Za njo sta Ted Lasso in The Morning Show, in sicer vsak s po štirimi nominacijami.

Za najboljšo moško vlogo v dramah se potegujejo Javier Bardem, Mahershala Ali, Will Smith, Benedict Cumberbatch in Denzel Washington, nominiranke za najboljšo žensko vlogo pa so Olivia Colman, Jessica Chastain, Lady Gaga, Nicole Kidman in Kirsten Stewart. Celoten seznam nominirancev si lahko ogledate TUKAJ.

Foto: Guliverimage

Prestavljena tudi podelitev grammyjev

Zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom so za nedoločen čas prestavili tudi podelitev glasbenih nagrad grammy. Ta bi se morala odviti 31. januarja.

''Zdravje in varnost tistih, ki delujejo v glasbeni skupnosti, občinstva in več sto ljudi, ki neutrudno delajo za produkcijski uspeh naše oddaje, ostajata naši prioriteti. Glede na negotovost, povezano z omikronom, je izvedba podelitve 31. januarja preprosto preveč tvegana. Veselimo se praznovanja največje glasbene noči v bližnji prihodnosti, njen datum pa bomo kmalu objavili," so sporočili.

Foto: Guliverimage

Na seznamu nominirancev sicer letos z 11 nominacijami vodi Jon Batiste, s po osmimi nominacijami mu sledijo Justin Bieber, Doja Cat in H.E.R. ter s sedmimi Billie Eilish in Olivia Rodrigo.

