Pred dvema dnevoma se je v Cannesu začel 74. filmski festival, ki je po enoletnem premoru zaradi pandemije covid-19 na rdečo preprogo spet privabil lepo število zvezdnikov. Ti so priznali, da so komaj čakali, da se bodo lahko končno udeležili kakšnega filmskega dogodka.

Med tistimi, ki jih je to še posebej razveselilo, je tudi 63-letna igralka Andie MacDowell, ki je za Reuters povedala, da je res že komaj čakala tovrstna druženja. "Celotna izkušnja se mi zdi toliko bolj neverjetna, samo zato, ker se spet lahko vrnemo med ljudi. Vsi še vedno nekoliko oklevamo, ali se lahko objamemo ali ne. Veselim se, da me to ne bo več skrbelo."

Andie je med kariero vedno jemala dih zaradi svojih bujnih kodrov, ki so ji priskrbeli tudi številne pogodbe z znamkami za nego la. Na sinočnji canski preprogi pa je presenetila številne, saj je bila njena prepoznavna pričeska namesto rjave sive barve.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

"To še ne pomeni, da sem se zapustila"

"Starost ni škodljiva in ni nam treba preganjati mladosti," je že leta 2017 dejala v intervjuju za W Magazine.

Potem pa je nastopila pandemija in zvezdnica se je odločila, da si bo nehala barvati lase, pri čemer sta jo spodbujali tudi hčerki Rainey in Margaret Qualley, je pred kratkim razkrila v oddaji Drew Barrymore: "Rekli sta mi, da sem s sivimi lasmi videti 'hudo', zato sem privolila v to. To pa še ne pomeni, da sem se zapustila, na to nikakor ne gledam tako."

Preverite tudi: