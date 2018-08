Zgodovina orožja in zadnjih 48 ur Pompejev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste septembra lahko ogledali na kanalu Viasat History .

Pompeji: odštevanje do katastrofe (Pompeii: Countdown to Disaster)

Premierno od nedelje, 16. septembra, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: Passion

V tej seriji zgodovinarka dr. Bettany Hughes, arheologinja Raksha Dave in novinar John Sergeant raziskujejo, kakšno je bilo življenje v zadnjih 48 urah v pogubljenem mestu Pompeji.

Ogledali si bodo celotno območje uničenega mesta in okolice, nova izkopavanja, najbolje ohranjena arheološka nahajališča, spremljali analizo človeških ostankov ter obiskali sam vulkan.

Tretjina rimskega mesta Pompeji je stoletja ostala povsem nedotaknjena, polnih 2.000 let so pod pepelom ležale prodajalne, domovi, ulice in trupla, v točno takšnem stanju kot so bili na dan izbruha.

Letos bodo določeni deli tega nedotaknjenega območja prvič podvrženi novim arheološkim izkopom, in mi smo dobili dostop do teh velikih razkritij.

Zgodovina orožja (History of Weapons)

Premierno od petka, 14. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min │ Foto: ZDF

Orožja so edinstveno zasnovani instrumenti vojne, ki varujejo človeštvo in mu hkrati škodujejo, obenem pa sprožajo inovacije in pospešujejo človeški razvoj. Ta serija prikazuje evolucijo orožarske tehnologije skozi zgodovino sveta na način, kot mu še nismo bili priča.

Nekateri najbolj priznani mednarodni strokovnjaki bodo pod drobnogled vzeli skrivnosti teh orožij s povsem praktičnim pristopom.

Z eksperimenti bodo nazorno pokazali, kako so orožja spreminjala tok zgodovine in začrtala usodo človeštva, dodelane animacije pa bodo gledalcem postregle s podrobnim vpogledom v trenutke, ko so ta orožja spremenila zgodovino.

Zgodovina orožja hkrati poudarja znanstveni in zgodovinski pomen orožij in kako so ta oblikovala sodobno družbo.