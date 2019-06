Zgodovina krščanstva in 50. obletnica pristanka na Luni

Julija, ko praznujemo 50. obletnico misije Apollo 11, bodo na programu Viasat History med drugim predvajali dokumentarca Pristanek na Luni in nacisti (2018) in Pristanki na Luni: Največja potegavščina v zgodovini? (2019).

Lovci na naciste (Nazi Hunters)

Premierno vsak večer med tednom od torka, 9. julija, ob 20.55. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min │ Foto: Cineflix

Ena od največjih resničnih detektivskih zgodb pripoveduje, kako je izbrana skupina tajnih agentov in maščevalcev izsledila nekatere najbolj zlobne posameznike iz naše zgodovine in jih končno privedla pred roko pravice.

V osmih epizodah je pod taktirko resničnih lovcev na naciste predstavljenih osem napetih misij – od dramatičnega sledenja Klausu Barbieju v Bolivijo do zloglasne Mossadove operacije z ugrabitvijo Adolfa Eichmanna v Buenos Airesu. To je zgodba o dokončnem porazu nacistov.

Razkrita zgodovina (History Uncovered)

Premierno od nedelje, 7. julija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Zed

Miti so trdoživi in zgodovina 20. stoletja ni v tem pogledu nobena izjema. Še danes namreč gojimo splošno razširjena prepričanja, ki jih imamo za sveto resnico.

Tako denimo verjamemo, da je Japonska kapitulirala zaradi Hirošime, da je Marshallov načrt rešil Evropo, da je bil Adolf Hitler vojaški genij ter da je bil Mao Cetung nujno zlo pri modernizaciji Kitajske.

Ta mnenja so sicer osnovana na resnici, a so preveč posplošena in poenostavljena, da bi lahko bila zgodovinsko točna. Kaj če je resnica nekoliko drugačna?

Ta dokumentarna serija razišče velike narodne in mednarodne mite in jih predstavi s povsem nove perspektive, z novimi, elegantnejšimi in natančnejšimi interpretacijami, ter tako osvetli podrobnosti, ki so bile pogosto zasenčene in pozabljene.

Krščanstvo: Največja zgodba

Vsak večer med tednom od ponedeljka, 8. julija, ob 22. uri. │ Foto: DCD Rights

Na programu Viasat History so skrbno izbrali kakovostne dokumentarce, da bi vam prikazali prelomne trenutke religije, ki že stoletja prevladuje v Evropi.

V oddaji Zgodovina krščanstva nas bo zgodovinar sir Diarmaid MacCulloch vodil skozi zgodovino njenih skrajnosti – od dobrih duhovnih del in transcendentne umetnosti do pritlehne politike in sektaškega preganjanja.

V dvodelnem dokumentarcu Lovci na Sveto pismo nam bodo razkrili skrivnosti svetopisemskih knjig in nas popeljali v Egipt po sledeh učenjakov ter arheologov 19. in 20. stoletja, ki so iskali zakopane zgodnjekrščanske tekste.

Zgodovina krščanstva (A History of Christianity)

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 8. julija, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: DCD Rights

Kako se je majhna judovska sekta razvila v največjo religijo na svetu? Ta serija raziskuje pozabljene korenine krščanstva in ključne razloge za njegovo nepričakovano širitev v Azijo, Evropo, Afriko in Ameriko.

Globoko v osrčju krščanske vere leži temeljno skupno vodilo, toda kaj to dejansko je in kaj v resnici pomeni biti predstavnik katoliške, pravoslavne, protestantske ali binkoštne cerkve?

Krščanstvo je v ljudeh vzbudilo izredno dobroto in ustvarjalnost, hkrati pa so v njegovem imenu zagrešili mnoga hudodelstva. Preživelo je preganjanje, razkole in vojne, v današnji Evropi pa je krščanstvo pod pritiskom apatije sekularne družbe. Smo priča zadnjemu poglavju krščanske zgodbe?

Pristanek na Luni in nacisti (The Moon Landing and the Nazis)

V soboto, 20. julija, ob 22. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: ZDF

Prvi korak Neila Armstronga na Luni je bil hkrati tudi uspeh Wernherja von Brauna in skupine več kot stotih nemških uslužbencev NASE, a nad to zgodbo o uspehu leži temna senca, saj so imeli številni med njimi nacistično preteklost in so pomagali pri razvoju zloglasne rakete V2.

V nečloveških delovnih pogojih v nacističnih podzemnih tovarnah orožja je okrog 20 tisoč prisilnih delavcev izgubilo življenje. Da bi se dokopali do njihove raketne tehnologije, so v sklopu tajne operacije Američani leta 1945 pripeljali nemške znanstvenike v ZDA.

Šele desetletja pozneje so objavili zaupne dokumente, ki so podrobno razkrili preteklost nemških uslužbencev NASE.

Pristanki na Luni: Največja potegavščina v zgodovini? (The Moon Landings: The World's Greatest Hoax?)

V soboto, 20. julija, ob 23. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Espresso TV

Ko sta julija 1969 Neil Armstrong in Buzz Aldrin naredila prve korake na Luni, se je svet nenadoma razdelil v dva tabora – na tiste, ki verjamejo v pristanek Apolla 11 na Luni, in druge, ki ne verjamejo, da se je to res zgodilo.

V tem dokumentarcu bodo preiskali obe plati te razprave. Neka anketa je pokazala, da 52 odstotkov britanske javnosti še vedno verjame, da so bili pristanki premišljena potegavščina z namenom, da bi porazili Rusijo v vesoljski tekmi.

Dokončen odgovor bodo poiskali tako, da bodo sami poustvarili pristanek na Luni ter podrobno analizirali različne konkurenčne teorije. S pomočjo intervjujev z vodilnimi strokovnjaki in teoretiki zarot, arhivskega gradiva ter natančnih rekonstrukcij pristanka bodo za vselej končali to razpravo.