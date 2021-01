Zdi se mu, da je pri 69 letih čas za umik iz akcijskih filmov

Severnoirski igralec Liam Neeson je v svoji bogati karieri ustvaril vrsto nepozabnih filmskih vlog - od naslovnega junaka v Schindlerjevem seznamu do jedijevskega mojstra Qui-Gon Jinna v franšizi Vojna zvezd.

Nekakšno prelomnico v njegovi karieri je pomenil film Ugrabljena iz leta 2008, v katerem je reševal ugrabljeno hčerko. Z njim je nenadoma postal sinonim za akcijskega junaka srednjih let in nato zaigral še v vrsti podobnih vlog.

Zdaj pa se mu zdi, da je čas, da se akcijskim filmom odpove. "Imam 68 let in pol, letos jih bom dopolnil 69," je izjavil za Entertainment Tonight, "letos me čaka še nekaj takšnih projektov - če bo situacija s covid-19 to dopustila. Nato pa bom to najverjetneje končal. Razen če bom snemal s hojico ali čim podobnim."

Hojice sicer še ni potreboval za snemanje svojega najnovejšega filma The Marksman, ki je premiero dočakal prejšnji teden. V njem Neeson igra nekdanjega marinca, zdaj živinorejca, ki mora pred morilci mamilarskega kartela rešiti 11-letnega dečka.

Oglejte si še: