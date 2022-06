Zaradi poljuba med ženskama prepovedali novo Disneyjevo risanko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disneyjev animirani film Kozmoblisk (Lightyear), ki spremlja dogodivščine priljubljenega lika iz serije risank Svet igrač, so v več bližnjevzhodnih državah, med njimi v Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji, prepovedali. Razlog? Poljub med likoma, ki sta istega spola. V risanki se namreč Kozmobliskova prijateljica poroči s partnerico in v enem od prizorov se poljubita.

Mogoče je, da bodo risanko prepovedali tudi na Kitajskem, poroča Reuters. Od ustvarjalcev so namreč zahtevali, da prizor poljuba izrežejo, kar so ti zavrnili. "Ničesar ne nameravamo izrezati, še posebej pa ne prizora, ki Kozmoblisku razodene, kaj mu v življenju manjka," je za Reuters dejala producentka risanke Galyn Susman.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Ob tem Reuters dodaja, da za Disneyjeve animirane filme, ki jih ustvarja njihovo hčerinsko podjetje Pixar, kitajski trg ni tako zelo pomemben, da bi se uklonili njihovim zahtevam. Od več kot milijarde dolarjev, kolikor je na primer zaslužil njihov animirani film Svet igrač 4, je Kitajska predstavljala le tri odstotke.

