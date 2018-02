Zakulisje filma Petdeset odtenkov svobode nič kaj glamurozno

Dakota Johnson razkriva ozadje snemanja

Te dni pri nas in po svetu kinodvorane polni zadnji, tretji del filma Petdeset odtenkov svobode z Dakoto Johnson in Jamiejem Dornanom v glavnih vlogah. In medtem ko so njuni ljubezenski prizori na velikem platnu videti nadvse vroči in privlačni, je bilo na snemanjih popolnoma drugače, na trenutke celo bizarno, pove glavna igralka.

Golota in vroči prizori seksa so v vseh treh delih priljubljene erotične franšize stalnica in v intervjujih ob premierah sta igralca velikokrat razlagala, kako je bilo prav te scene najbolj neprijetno in težko snemati. Tokrat pa je glavna igralka Dakota Johnson, ki v filmih upodablja Anastasio Steele, za MarieClaire.com razkrila, da so bila snemanja pogosto ne le fizično in psihično zahtevna, temveč na trenutke celo bizarna: "Nikoli ti ne postane lažje. Nikoli ti ne postane nekaj vsakdanjega ali zabavnega. "

Dakota Johnson je razkrila nič kaj bleščeče zakulisje snemanja erotične franšize. Foto: Getty Images

Scene, kjer sta glavna igralca morala odvreči vsa oblačila in prikazati nekaj resne posteljne akcije, so vedno snemali v kar se da intimnem vzdušju – takrat je bila snemalna ekipa okrnjena in prisotnih je bilo le toliko ljudi, kot je bilo nujno potrebno. A kljub temu so po vseh teh letih za Dakoto in njenega soigralca Jamieja Dornana predstavljale velik izziv. Veliko je bilo tudi neprijetnih trenutkov, še razkriva zvezdnica.

"Med snemanjem golih prizorov sem imela intimne dele pokrite z nekakšnimi tangicami brez trakcev, ki so se prilepile na kožo. Vsebovale so neko snov, ki se je oprijela mojega telesa in jih držala na koži, a ta snov je čez čas popustila, zato so te samostoječe tangice na koncu name prilepili kar z lepilom. Včasih so name nalepili kar dvoje. Vsega skupaj ni bilo skoraj nič, ampak vseeno ti daje občutek, da si nekako skrit, da ne kažeš prav vsega. Pravzaprav prekleto bizarno vse skupaj," je povedala Dakota.

Glavna igralca Dakota Johnson in Jamie Dornan. Foto: Getty Images

Največ vročih prizorov se je odvijalo v tako imenovani rdeči sobi, kjer sta glavna igralca morala uporabiti tudi precej zahtevne rekvizite. V zadnjem delu tudi neke vrste kletko, na katero Christian priklene Anastasio, medtem ko ima ta s prevezo prekrite oči.

"Ta prizor me je nekako šokiral, čeprav sem prej vadila in se dobro pripravil nanj. A ko ti nekdo tako odvzame glavna čutila – ko ne moreš uporabljati ne rok ne nog in še ničesar ne vidiš –, tvoj živčni sistem podivja. Tako da je bila ta scena zame velik izziv, precej zahtevna se mi je zdela," še pove zvezdnica.

Prav snemanje prizorov v rdeči sobi je zahtevalo še posebej veliko priprave, saj sta morala biti igralca usklajena, rekvizite je bilo treba pravilno uporabiti, ljubezenske scene so morale izpasti seksi, a ne ceneno, ter suvereno. To pa za nekoga, ki sicer ni vešč sadomazohistične spolnosti, ni mačji kašelj, sta igralca med drugim razkrila v več intervjujih.