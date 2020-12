To so prvi utrinki predzgodbe Igre prestolov

Na uradnem profilu Igre prestolov na Twitterju so ustvarjalci nove serije House of the Dragon, ki bo predzgodba priljubljene Igre prestolov, pokazali prvi fotografiji. Gre za dva zmaja, ki bosta v težko pričakovani fantazijski nadaljevanki očitno igrala pomembno vlogo.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

"Zmaji prihajajo," so teatralno zapisali ob fotografiji dveh nadvse lepih fantazijskih bitij, ki se bosta pojavljala v novi seriji. Hkrati so v objavi sporočili, da se produkcija težko pričakovane predzgodbe Igre prestolov začenja v prihodnjem letu.

O novi fantazijski seriji, ki jo goreči oboževalci Igre prestolov nestrpno pričakujejo, je za zdaj znano še to, da bo v eni od glavnih vlog zaigral britanski igralec Paddy Considine. Upodobil bo kralja Viserysa Targaryena.

Predzgodba priljubljene Igre prestolov, ki bo nosila naslov House of the Dragon in imela deset epizod, bo namreč postavljena 300 let pred dogodke, ki smo jih spremljali v sloviti Igri prestolov. Prikazovala bo družino Targaryen, torej prednike matere zmajev Daenerys, ki jo je v Igri prestolov zaigrala Emilia Clarke.