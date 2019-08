Vstopite v svet slavnih, mode in aktualnih dogodkov z Woman Magazine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste se kdaj vprašali, kako živijo največji zvezdniki ali vaša najljubša igralka? Kakšna je njihova rutina in kako izgledajo njihove veličastne vile ali pa glamurozni gala dogodki? Odgovore na vsa ta vprašanja vam ponuja oddaja Woman Magazine.

Woman Magazine je tedenska magazinska oddaja z vsebinami iz sveta slavnih, mode in aktualnih dogodkov. Razkrila vam bo koristne nasvete za zdravo in aktivno življenje, številne lepotne trike in navdihe za dekoracijo vašega doma.

V rubriki Gala vas bo ob aktualnih dogodkih popeljala v svet prestiža in glamurja, razkrila bo dogajanja v zaodrju ter vam pokazala najbolj glamurozne modne kreacije.

Številne zvezdnice in priznani umetniki ličenja vam bodo v rubriki Beauty razkrili lepotne trike za ohranjanje popolnega videza, nasvete za ličenje in skrivnosti dobrega počutja.

Za zdravo in aktivno življenje se potopite v rubriko Lifestyle ali pa se z rubriko Home popeljite v intimne kotičke domov hollywoodskih zvezdnikov, kjer boste dobili navdih za opremljanje lastnega doma.

Premiera oddaje Woman Magazine bo v ponedeljek, 5. 8., ob 19.30 na programu Woman.

Promocijski videoposnetek oddaje Woman Magazine: