Vroči igralec se noče vrniti v serijo, ki ga je izstrelila med zvezde

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta je TV-navdušence, zapečkarje in vse, ki jih je pandemija prikovala na dom, popolnoma obsedla Netflixova serija Bridgerton in njen glavni igralec, postavni Regé-Jean Page.

Kmalu po koncu prve sezone serije, ki je delovala kot kombinacija romana Jane Austen, telenovele, erotičnega filma in glasbenega videospota, je gledalce razveselila novica, da bodo zagotovo posneli in predvajali tudi drugo sezono. A kmalu zatem je sledilo razočaranje, saj je 31-letni Page sporočil, da ga v novih delih Bridgertona ne bo.

Serijo Bridgerton snemajo po romanih Julie Quinn, ki v vsaki knjigi pripovedujejo zgodbo o drugem članu družine Bridgerton. V prvem romanu (in sezoni) sta bila v ospredju Daphne, ki jo je igrala Phoebe Dynevor, in Pagejev lik, vojvoda Hastinški.

V drugi sezoni naj bi se Daphne in vojvoda Hastinški pojavila le občasno, po poročanju ameriških tabloidov so Pageu ponudili gostujočo vlogo v najmanj treh oziroma največ petih epizodah, za vsako epizodo bi mu plačali dobrih 40 tisoč evrov, a je ponudbo zavrnil.

Zdaj se vrstijo ugibanja, zakaj se je odločil obrniti hrbet seriji, zaradi katere je pravzaprav zaslovel. Večina se strinja, da si želi večjih projektov in resnejših vlog, po nekaterih različicah zgodbe je bil že od samega začetka odločen, da bo posnel le eno sezono Bridgertona, nato pa začel graditi kariero v filmih. "Povsem je osredotočen na svojo filmsko kariero," piše Hollywood Reporter.

To mu za zdaj tudi uspeva, dobil je vlogi v pustolovskem spektaklu Dungeons & Dragons ter Netflixovem filmu The Gray Man, omenjajo pa ga tudi kot kandidata za naslednjega Jamesa Bonda.

Preskok iz serij v filme je lahko zelo tvegan

Po drugi strani pa ga nekateri poznavalci filmske industrije svarijo, da mnogim igralcem, ki so bili v serijah neizmerno uspešni, preskok v filme ni uspel in so na koncu pogoreli na obeh koncih.

Eden takšnih je bil Britanec Dan Stevens, ki je imel eno od glavnih vlog v izjemno priljubljeni seriji Downton Abbey. Po tretji sezoni se je odločil, da si želi novih izzivov in se nepričakovano poslovil od serije, kar je močno razburilo gledalce in oboževalce. Uspeh serije Downton Abbey se je kljub temu nadaljeval in še naprej rasel, Stevens pa od takrat ni ustvaril omembe vrednih vlog.

