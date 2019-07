Vrača se legendarni Top Gun in Tom Cruise je videti skoraj enako #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objavljen je prvi napovednik za nadaljevanje filma Top Gun, ki bo v kinematografe prišel 34 let po izvirniku.

Nadaljevanje filma Top Gun sta režiser Tony Scott in Jerry Bruckheimer začela razvijati že pred kakšnim desetletjem, a se je projekt zaradi Scottovega samomora leta 2013 začasno ustavil. Prihodnje poletje pa bo Top Gun: Maverick, kot je naslov nadaljevanja, vendarle prispel v kinematografe, v četrtek pa je bil objavljen tudi prvi napovednik.

Poglejte:

Iz izvirne zasedbe se v nadaljevanju vračata Val Kilmer in (jasno) Tom Cruise, ki se je dobra tri desetletja po prvem Top Gunu komajda kaj postaral. V nadaljevanju pa ne bo denimo Kelly McGillis, Maverickovega dekleta iz izvirnika, temveč je glavna ženska vloga pripadla Jennifer Connelly. V zasedbi nadaljevanja so med drugim tudi Ed Harris, Jon Hamm in Miles Teller.

Premiera filma Top Gun: Maverick je napovedana za junij 2020.

