Voditelj Oskarjev odstopil zaradi homofobičnih tvitov

Priljubljeni ameriški komik in igralec Kevin Hart bi moral voditi podelitev oskarjev 2019, a je včeraj sporočil, da se to žal ne bo zgodilo. Krivi so homofobični tviti izpred nekaj let, ki so zdaj prišli na dan in očrnili zvezdnika. Akademija je od njega zahtevala opravičilo in mu sporočila, da bodo v nasprotnem primeru poiskali drugega voditelja.

Kevin je opravičilo zavrnil in prek Twitterja sporočil, da ne bo vodil Oskarjev. "Odločil sem se, da odstopim od vodenja Oskarjev. Za to sem se odločil, ker nočem odvračati pozornosti od neverjetnih talentov, ki jih slavi podelitev," je zapisal in se v zadnjem stavku vseeno opravičil skupnosti LGBTQ za brezčutne tvite iz preteklosti.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

Izbrisal najspornejše tvite

Nekateri sporni homofobični tviti so stari celo desetletje in jih je 39-letni zvezdnik že izbrisal, a nekateri mediji so bili hitrejši od njega in naredili posnetke zaslona.

To je tvit iz leta 2011: "Če bo moj sin prišel domov in se hotel igrati s hišo za punčke moje hčerke, mu jo bom polomil na glavi, to je gejevsko." Ter: "Ravnokar sem videl ni****a, kako si je v usta porinil celo perutničko in jo iz ust potegnil brez mesa!!! Kako gejevsko."

Akademija se za zdaj še ni odzvala na njegov odstop.

Preverite še: