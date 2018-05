Viviana bo pela o nečem, česar še nikoli ni doživela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viviana pravi, da se bo bolj kot s čustvenim ukvarjala s tehničnim vidikom skladbe. Foto: Planet TV

"Bolj stavim na tehnične pesmi kot na čustvene, ker mi več pomeni dobra tehnična izvedba kot čustva," je bila iskrena Viviana. Tako je izbrala skladbo pevke, ki se ji zdi zares dobra in ki jo že od nekdaj rada posluša, skladba pa govori o koncu ljubezenske zveze.

"Mene sicer ni še nikoli pustil fant, tako da ne bom izhajala iz osebne izkušnje, ampak se mi zdi, da skladba že sama po sebi ponuja dobro čustveno interpretacijo," je dodala.

Katero skladbo je izbrala in kaj bo žirija rekla na to, da edina ne bo izhajala iz svoje osebne zgodbe, preverite to soboto ob 21.15 na Planet TV, ko bo na sporedu polfinalna oddaja šova Nova zvezda Slovenije.