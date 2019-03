Vesela novica za oboževalke in oboževalce: Seks v mestu gre naprej

Po dveh filmskih nadaljevanjih TV-serije Seks v mestu tretjega verjetno ne bomo dočakali, saj so glavne igralke menda povsem sprte med sabo. A oboževalcem in oboževalkam še ni treba obupati, saj nameravajo posneti novo serijo, ki bo nekakšno nadaljevanje Seksa v mestu.

V novi seriji naj se ne bi pojavile junakinje iz Seksa v mestu. Foto: IMDb

Candace Bushnell, avtorica knjige Seks v mestu, po kateri so posneli megapriljubljeno serijo, bo namreč avgusta letos izdala novo knjigo z naslovom Is There Still Sex in the City? (Ali je še kaj seksa v mestu?), produkcijski hiši Paramount Television in Anonymous Content pa sta že odkupili pravice za serijo, posneto po njej, poroča portal Deadline.

Življenje se pri petdesetih ne konča

"Od ljudi v teh letih se je pričakovalo le, da se bodo starali in redili. Nihče ni pričakoval, da bodo telovadili, ustanavljali nova podjetja, se selili v nove države in imeli spolne odnose z neznanci," je o življenju pri petdesetih in šestdesetih dejala novopečena šestdesetletnica Candace Bushnell. Foto: Getty Images Knjiga (in serija) tudi tokrat govori o življenju Newyorčank, njihovih prijateljstvih, zvezah, zakonih in spolnem življenju, a se od Seksa v mestu razlikuje po starosti glavnih junakinj - v novi zgodbi so te v petdesetih in šestdesetih letih.

"V preteklosti je bilo drugače. Nekoč si pri petdesetih začel razmišljati o upokojitvi, o posvečanju hobijem in prijateljem, ki so tako kot ti drseli v ležernejši življenjski slog. Od ljudi v teh letih se je pričakovalo le, da se bodo starali in redili. Nihče ni pričakoval, da bodo telovadili, ustanavljali nova podjetja, se selili v nove države in imeli spolne odnose z neznanci, da bodo torej začeli živeti novo življenje. A točno tako so danes videti življenja mnogih petdeset- in šestdesetletnic," je za Deadline pojasnila Candace Bushnell, ki je decembra lani dopolnila 60 let.

Serijo Seks v mestu so predvajali med leti 1998 in 2004, ponovitve pa lahko redno spremljamo vse do danes. Po njej so posneli tudi dva filma, v glavnih vlogah pa so igrale Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall in Kristin Davis. Junakinje Seksa v mestu naj se ne bi pojavile v novi seriji, za zdaj pa še ni znano, kdaj bodo začeli snemati pilotno epizodo.

Preberite še: