Vas je navdušila serija Zlom? Zdaj lahko najamete hišo, ki "nastopa" v njej.

Za hišo ob morju, v kateri lahko prespi do 13 ljudi, je treba odšteti 890 evrov na noč.

V zadnjih tednih je marsikoga povsem obsedla nova HBO-jeva serija Zlom, v kateri v glavnih vlogah igrata Nicole Kidman in Hugh Grant. Ob zvezdniški zasedbi serija navdušuje z razkošnimi prizorišči, kot so prostorna domovanja na Manhattnu, pozornost mnogih pa je pritegnila tudi obmorska graščina, ki se pojavi v eni od epizod.

Foto: Airbnb

Kdor bi se rad vsaj en dan zadrževal v istih prostorih kot Hugh Grant in Nicole Kidman, zdaj lahko to tudi stori - hišo v obmorskem kraju East Marion v zvezni državi New York je mogoče najeti prek Airbnbja.

Foto: Airbnb

Hiša ima šest spalnic in štiri kopalnice, najem pa stane okoli 890 evrov na noč. Ker lahko v njej prespi do 13 ljudi, gre pravzaprav za precej ugodno kupčijo.

Foto: Airbnb

Hiša je bila zgrajena leta 1893 kot postaja obalne straže, zdaj pa je, urejena v razkošno domovanje, v lasti filmskega in televizijskega scenarista Jesseja Peretza, ki jo oddaja tako snemalnim ekipam (hiša se je pojavila tudi v HBO-jevi seriji Dekleta) kot "navadnim smrtnikom" prek Airbnbja.

Foto: Airbnb

Oglas na Airbnbju poudarja še, da ima hiša ogromno kuhinjo, v kateri je mogoče pogostiti večje družbe, najzanimivejša pa naj bi bila spalnica v stolpu, ki ima razgled na vse štiri strani neba. V sklopu posestva je bazen, hiši pa pripada tudi zaseben košček plaže.

