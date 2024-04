Pred nekaj dnevi je na Netflix prispela dolgo pričakovana serija Ripley, najnovejša priredba romana Nadarjeni gospod Ripley pisateljice Patricie Highsmith, ki pa ni poslastica le zaradi napete zgodbe, temveč tudi zaradi igralca v naslovni vlogi.

Andrew Scott je še eden v vrsti nadarjenih irskih igralcev, kot so Cillian Murphy, Paul Mescal in Barry Keoghan, ki v zadnjem času osvajajo Hollywood. 47-letni Scott še zdaleč ni igralski novinec, kot igralec se je uril že v srednji šoli in pri 17 letih dobil prvo vlogo v filmu Korea. Po končani srednji šoli se je vpisal na študij igre na Kolidžu svete Trojice v Dublinu, a je moral zaradi obilice neopravičenih izostankov šolo zapustiti že po šestih mesecih.

Od Sherlocka do Bonda

Pri 22 letih se je preselil v London, kjer se je njegova kariera začela bliskovito vzpenjati, v letih 2005 in 2010 je dobil prestižno gledališko nagrado Laurencea Olivierja, širše občinstvo pa ga je spoznalo v vlogi zlobca Moriartyja v seriji Sherlock, za katero je dobil tudi britansko filmsko nagrado bafta, ter v bondiadi Spectre, v kateri je igral šefa tajne službe MI5.

Andrew Scott leta 2015 na premieri bondiade Spectre Foto: Guliverimage

Naslednji velik uspeh je bila vloga v komični seriji Fleabag, leta 2019 je igral v antologijski seriji Black Mirror in bil za to vlogo nominiran za emmyja, isto leto pa je nastopil tudi v vojnem spektaklu 1917 režiserja Sama Mendesa.

"Seksi župnik", ki je moral skrivati svojo spolno usmerjenost

Z vlogo v seriji Fleabag, v kateri je igral "seksi župnika", ki se spogleduje, preklinja in pije, je Scott nenadoma postal tudi seks simbol. Sam je sicer leta 2013 javno razkril svojo istospolno usmerjenost, v pogovoru za Independent je dejal: "K sreči ljudje homoseksualnosti ne doživljajo več kot neko slabost. Prav tako to ni vrlina, kot denimo prijaznost, nadarjenost ali igranje bendža. To je preprosto dejstvo. Seveda je to del tega, kar sem, a s tem nočem trgovati."

S sonarodnjakom Paulom Mescalom, soigralcem v filmu Vsi mi tujci Foto: Guliverimage

V vlogi homoseksualnega moškega je občinstvo in kritike navdušil v lanskem filmu Vsi mi tujci, v katerem igra s sonarodnjakom Paulom Mescalom, in ob promociji filma razkril, da je bila ta vloga zanj zelo katarzična. Tako kot glavni junak je namreč tudi sam v mladosti skrival svojo spolno usmerjenost, še posebej zato, ker je bila homoseksualnost na Irskem takrat prepovedana, to se je spremenilo šele, ko je imel 16 let. Tudi sicer o svoji zasebnosti ne govori veliko, njegova zadnja javna zveza je bila s pisateljem Stephenom Beresfordom, s katerim sta se razšla leta 2019.

Oglejte si še: