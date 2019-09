Vabljeni v razburljiv svet DC-jevih superjunakov in protijunakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

IGRANI FILMI

Shazam! (2019)

Zabavna, ganljiva ter pri kritiki in gledalcih odlično sprejeta akcijska domišljijska pustolovščina o 14-letniku iz rejniške družine, ki se lahko v trenutku spremeni v odraslega superjunaka (Zachary Levi) s številnimi izjemnimi močmi. Shazamov celovečerni prvenec je eden od najbolje ocenjenih filmov iz razširjenega vesolja DC vseh časov.

Aquaman (2018)

Aquamana v podobi Jasona Momoe smo spremljali že v filmih Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016) in Liga pravičnih (2017), s to akcijsko pustolovščino v režiji Jamesa Wana (Hitrih in drznih 7) (2015) pa je potomec človeka in kraljice Atlantide dočakal svoj prvi samostojni projekt.

Odred odpisanih (Suicide Squad, 2016)

Najslabši izmed slabih: tolpa okorelih jetniških super-zlikovcev se zbere po ukazu vlade, da bi se uprli nevarnosti, ki grozi svetu. Blazni, neukrotljivi "odred odpisanih" mora na misijo, ki ji nikoli ni bilo usojeno, da lahko uspe. V vlogah zlikovcev vas bodo med drugimi zabavali Will Smith (Deadshot), Margot Robbie (Harley Quinn) in Jared Leto (Joker).

Jekleni mož (Man of Steel, 2013)

Najnovejšo filmsko priredbo zgodbe o izvoru legendarnega superjunaka je režiral Zack Snyder in produciral Christopher Nolan, avtor trilogije Vitez teme, to pa je tudi prvi film v DC-jevem kinematografskem vesolju. V njem je Supermana prvič upodobil Henry Cavill, njegovo ljubezen Lois Lane igra Amy Adams, svet pa poskuša uničiti zlobni general Zod v podobi Michaela Shannona.

Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman v Superman: Dawn Of Justice, 2016)

V tem nadaljevanju Jeklenega moža sta se prvič soočila najznamenitejša superjunaka vseh časov. Batman (Ben Affleck) in Superman (Cavill) imata nasprotni stališči o tem, kakšen naj bo junak, ki varuje svet. Toda kmalu se bosta morala spopasti s še večjo grožnjo, ki jo je vnovič ustvaril zlobni milijarder Lex Luthor (Jesse Eisenberg), na pomoč pa jima bosta priskočila Čudežna ženska (Gal Gadot) in Aquaman (Momoa).

Batman: Na začetku (Batman Begins, 2005)

Kako lahko en človek spremeni svet? To vprašanje preganja milijarderja Brucea Wayna tako kot duh njegovih staršev. Ta sta padla pod streli pred njegovimi očmi na ulicah Gothama na večer, ki je za vedno zaznamoval njegovo življenje. Zgodba o izvoru Batmana in začetek trilogije, s katero sta režiser Christopher Nolan in igralec Christian Bale pomagala spremeniti naše dojemanje filmov o superjunakih.

Vitez teme (The Dark Knight, 2008)

S pomočjo poročnika Jima Gordona (Gary Oldman) in okrožnega tožilca Harveyja Denta (Aaron Eckhart) se Batman odloči za vselej obračunati z organiziranim kriminalom v Gothamu. Toda trojici se kmalu zoperstavi zločinski veleum, znan kot Joker (Heath Ledger), ki mesto pahne v kaos. Nolanova temačna uspešnica je pokojnemu Ledgerju prinesla posthumnega oskarja.

Vzpon Viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012)

V sklepnem delu Nolanove trilogije zakrinkani terorist Bane (Tom Hardy) prižene Brucea Wayna iz samovoljnega izgnanstva, v dogajanje in kaos, ki zavlada v mestu, pa se vmeša tudi Selina Kyle (Anne Hathaway), skrivnostna in mačje spretna tatica z neznanimi nameni.

ANIMIRANI FILMI

Batman: Hush (2019)

Ko Superman pade pod nadzor Poison Ivy in poskuša ubiti Batmana, ta spozna, da je za vse odgovoren nov skrivnosten zločinec, znan kot Hush. Batman se odloči razkriti identiteto skrivnostnega genija, hkrati pa se upada še z ljubezenskimi težavami.

Batman proti ninja želvam (Batman Vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, 2019)

Ko se zlobni Shredder, zapriseženi sovražnik želv, poveže z Ra's Al Ghulom in Ligo morilcev, morajo junaki v oklepih združiti moči z Batmanom, Robinom in Batgirl, da bi premagali neustavljivo zlo in rešili mesto Gotham med uničenjem.

Lego DC Batman: Družinske zadeve (Lego DC Super Heroes: Batman Family Matters, 2019)

Batman, Batgirl, Robin in drugi DC-jevi superjunaki morajo preprečiti načrte zlobnemu veleumu Red Hoodu, preden ta nad Gotham izpusti novo grožnjo, ob tem pa ne smejo pozabiti na pomembnost družine.

DCU: Liga pravičnih: Usodna peterica (Justice League vs the Fatal Five, 2019)

Člani Lige pravičnih so se prisiljeni spopasti s petimi mogočnimi nasprotniki, ki v iskanju Jessice Cruz terorizirajo Metropolis. Toda Liga pravičnih odkrije novega zaveznika iz drugega časa, nezanesljivega Star Boya, ki morda pomeni ključ do zmage nad nevarnim kvintetom.

Liga pravice: Tema (Justice League Dark, 2017)

Superman, Batman, Čudežna ženska in drugi junaki Lige pravičnih napnejo vse svoje moči, da bi se zoperstavili še posebej nevarnim nasprotnikom – skupini nadnaravnim zlobnežem na čelu z Johnom Constantinom, Zatanno in Jasonom Bloodom, znanim tudi kot demon Etrigran.

Liga pravice: Prestol Atlantide (Justice League: Throne of Atlantis, 2014)

Ko bojevniki podvodnega sveta pridejo na površje, da bi zavzeli kopenski mesti Gotham in Metropolis, člani Lige pravice združijo moči s skrivnostnim Aquamanom, prestolonaslednikom Atlantide, da bi preprečili apokaliptično vojno, ki jo je začel njegov brat, Mojster oceana.