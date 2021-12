V Zagreb prispel zloglasni hollywoodski zvezdnik, menda bo igral Tuđmana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek zvečer je na zagrebško letališče priletel Kevin Spacey, slavni igralec, čigar kariera je strmoglavila po obtožbah o spolnih zlorabah več mladih moških.

Zdaj pa se mu vendarle obeta nova vloga - na Hrvaško je namreč prišel na povabilo znanega hrvaškega režiserja Jakova Sedlarja, ki snema film o prvem hrvaškem predsedniku Franju Tuđmanu in ki bi v glavni vlogi rad videl prav Spaceyja, poroča časopis Jutarnji list.

Foto: Guliverimage/AP/Reuters

Časopis Večernji list medtem poroča, da bo Spacey v družbi Sedlarja in njegovega sina tudi silvestroval, že več let naj bi bili družinski prijatelji.

"Večkrat mi je že dejal, kako navdušen je nad Hrvaško in da bi se rad še kdaj vrnil," je za Večernji list o Spaceyju izjavil Sedlar, "do zdaj še ni bil v Zagrebu, zato mu ga bomo poskušali predstaviti v najboljši luči."

Foto: Guliverimage/AP

Igralca, ki se je nastanil v zagrebškem hotelu Esplanade, bodo med drugim odpeljali na božično-novoletni sejem, v znane zagrebške restavracije in bare, načrtujejo tudi izlet v Opatijo, je še povedal režiser, ki pa je glede svojega novega projekta, filma o Tuđmanu, še zelo skrivnosten.

Za Jutarnji list je o tem dejal le, da so v teku "pogajanja in to je vse".

