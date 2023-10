V Milwaukeeju priredili prvi festival slovenskega filma

V kinodvorani oddelka za film, video, animacijo in nove žanre univerze Wisconsin v Milwaukeeju so prikazali filme Ali ti mene vidiš?, Bik, Inventura, Houston, imamo problem, Detektiv Dorian in Babičino seksualno življenje.

Festival je organiziral Slovenski umetniški program na univerzi v sodelovanju s Slovenskim filmskim skladom. Poleg predstavnikov slovenske skupnosti, študentov in širše javnosti sta se festivala udeležila tudi dekan akademije za umetnost Peck Kevin Hartman in generalna konzulka Slovenije v Clevelandu Alenka Jerak.

This weekend in Milwaukee, Wisconsin 1st Slovenian Film Festival at UMW Milwaukee Department for Film, Video, Animation... Posted by Slovenian Consulate General in Cleveland on Saturday, October 7, 2023

Ob robu festivala so se obiskovalci lahko seznanili s Slovenijo in njeno kulturno dediščino ter si v univerzitetni knjižnici ogledali del zbirke slovenske glasbe, ki zajema več kot 2.000 partitur, posnetkov in knjig o glasbeni ustvarjalnosti v Sloveniji s poudarkom na sodobni umetniški glasbi.

Zbirka, ki je nastala s pomočjo sredstev družine Ermenc, je povezana tudi s Slovenskim umetniškim programom Milwaukeeja, ki ponuja štipendije za študente slovenskega rodu. Organizatorji upajo, da bo omenjeni filmski festival postal tradicionalen, z možnostjo prikaza novih slovenskih filmskih dosežkov.

