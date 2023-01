V filmu o Michaelu Jacksonu tudi o "težkih vprašanjih"

Režijo filma z naslovom Michael bo prevzel Antoine Fuqua, ki je med drugim režiral filme Dan za trening, Pravičnik in nazadnje film o suženjstvu z naslovom Emancipation, za scenarij bo poskrbel trikratni nominiranec za oskarja John Logan, ki se je med drugim podpisal pod scenarija za filma Gladiator in Skyfall.

"Kariero sem začel z glasbenimi videospoti. Mislim, da združevanje filma in glasbe še vedno predstavlja velik del tega, kar sem," je dejal Fuqua, "menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson. Na moje snemanje glasbenih videospotov so močno vplivali njegovi videospoti. Njegova glasba in podobe so del mojega pogleda na svet. Priložnosti, da njegovo zgodbo in glasbo prenesem na veliko platno, se nisem mogel upreti."

Režiser Antoine Fuqua Foto: Guliverimage

Film Michael bo sledil broadwayskemu muzikalu MJ, ki je bil blagajniška uspešnica, a je bil deležen mešanih kritik. Adrian Horton iz časopisa The Guardian ga je označil za "očarljivega", a "na koncu tudi neprijetnega".

Film bo nastal v sodelovanju s skrbniki Jacksonove zapuščine, naslovil pa naj bi vse vidike Jacksonovega življenja. Filmski portal Deadline je ob tem poročal, da se bo odkrito lotil težkih vprašanj.

Foto: Guliverimage

Obtožbe o tem, da je Jackson spolno zlorabljal mladoletnike, je sicer naslovil že odmevni HBO-jev dokumentarec Leaving Neverland iz leta 2019, ki pa so ga skrbniki pevčeve zapuščine obsodili kot "tabloidni umor" in vztrajali pri Jacksonovi nedolžnosti.

