Umrlo je najstarejše Bondovo dekle "Pussy Galore"

Honor Blackman je zaslovela s pomočjo bondijade Goldfinger, v kateri je zaigrala ob Seanu Conneryju, od katerega je bila starejša pet let. Še danes velja za najstarejšo igralko, ki je kadarkoli odigrala Bondovo dekle.

Film Goldfinger je bil tretje nadaljevanje slavne vohunske franšize, uspeh je dosegel tako pri kritikih kot po številu gledalcev v kinodvoranah, poroča STA.

Ob Seanu Conneryju v filmu Goldfinger Foto: Getty Images

Umrla naravne smrti na svojem domu

Kot je sporočila družina, je umrla naravne smrti na svojem domu v Lewesu v vzhodnem Sussexu v Veliki Britaniji. Tam je postala znana tudi kot Cathy Gale v priljubljeni televizijski seriji iz 60. let Maščevalci, v kateri je nastopila ob Patricku Macneeju in Johnu Steedu.

"Danes obeležujemo smrt filmske ikone Honor Blackman, ki se je bomo vedno spominjali kot Pussy Galore v filmu Goldfinger," sta na Twitterju zapisala producenta filmov o Bondu Michael G. Wilson in Barbara Broccoli. Kot sta dodala, je imela izjemen talent in bila ljubljena članica Bondove družine.

Med drugim je nastopila v filmu Jazon in argonavti, v katerem je leta 1963 odigrala boginjo Hero, in v Dnevniku Bridget Jones. Na televiziji je gostovala v serijah Doctor Who, Columbo in Coronation Street ter bila v 90. letih Laura West v nadaljevanki The Upper Hand.

