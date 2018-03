Umrl zvezdnik priljubljene serije M*A*S*H

Žalostno novico je svetu z objavo na družbenih omrežjih sporočil njegov dolgoletni agent Mitchell K. Stubbs. "Z žalostjo sporočam, da je David zjutraj preminil. Odšel je mirno, v svojem domu v Newportu v Oregonu, potem ko je pogumno bil bitko z rakom na mehurju. Njegov velik talent je presegalo le njegovo veliko srce," je zapisal.

David Odgen Stiers se je priljubljeni humoristični seriji M*A*S*H pridružil leta 1977 in vlogo majorja Charlesa Emersona Winchesterja III. igral vse do leta 1983, ko so serijo nehali snemati. Za omenjeno vlogo je prejel tudi dve nominaciji za nagrado emmy. Tretjo nominacijo za emmyja si je prislužil z miniserijo The First Olympics: Athens in 1896, v kateri je upodobil Williama Milligana Stona, ustanovitelja Olimpijskega komiteja.

Poleg tega je pokojni zvezdnik nastopil še v nekaj drugih odmevnih nanizankah, kot so The Mary Tyler Moore Show, Charlie’s Angels, Star Trek: The Next Generation in Frasier. Svoj glas pa je posojal tudi junakom v risankah Lepotica in zver, Notredamski zvonar, Pocahontas in Lilo&Stitch.