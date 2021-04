Umrl igralec, ki je pečat pustil v Černobilu, Harryju Potterju in Jamesu Bondu

Novico o igralčevi smrti je danes sporočil njegov agent, ki je zapisal, da je bil "Paul izredno nadarjen igralec, ki je izkazal neverjetne veščine v raznolikih vlogah na odru in v filmskih ter televizijskih produkcijah".

Agent je pohvalil tudi njegovo inteligenco, prijaznost in humor ter dodal, da so bili v ponedeljek zvečer do zadnjega ob njem njegova žena Polly ter sinova Frank in Noah, je še povzela dpa.

Ritter, rojen 5. marca 1966, je bil znan tudi po vlogi v britanski komični seriji Petkova večerja, kritiško cenjena pa je bila njegova vloga jedrskega inženirja Anatolija Djatlova v seriji Černobil. Med drugim je zaigral v britanski vohunski seriji The Game (Igra), še dodaja STA.

We are so saddened to hear of the loss of one of our favourite actors Paul Ritter. Our thoughts are with his family, friends and colleagues. pic.twitter.com/M2c3imSdRf